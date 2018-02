Die Bergrothenfelser machten das Rennen

Es blieb spannend bis nach Mitternacht, wer diesen achten Wettbewerb gewinnen wird. Denn die Leistung der neun teilnehmenden Tanzgruppen war atemberaubend. So zählten neben dem Tanz auch die pfiffigen Ideen, die originellen Kostüme, die ausgefeilte Choreographie und der Gesamteindruck. Die Halle war voll, die Stimmung fröhlich und Frank Oswald moderierte gekonnt durch den Abend.



Der Sieger des Showtanz-Wettbewerbs kommt aus Bergrothenfels. Mit ihrem getanzten "Homerun - lasset die Spiele beginnen!" überzeugte diese Showtanz-Gruppe die neunköpfige Jury. Aura errang den zweiten und Poppenlauer den dritten Platz.Außerhalb der Wertung waren die Auftritte der heimischen GCA-Gruppe "Minis", des GCA-Showtanzes und der Jugend-Showtanz aus Altbessingen.



Rund 190 Tänzerinnen seien auf der Bühne gewesen, sagte Gesellschafts-Präsidentin Susanne Weber. Klar, mitunter waren auch junge Männer in die Tänze integriert, doch waren sie in der Minderheit. Höchstleistungen wurden elegant präsentiert. Ohne monatelanges Training gehe es nicht, bestätigt eine Tänzerin nach Atem ringend nach ihrem Auftritt. Im Laufe der Jahre hat sich Gauaschach regelrecht zu einem Mekka für den Showtanz-Wettbewerb entwickelt. Da wäre es schlimm, wenn es dieses Ereignis im kommenden Jahr nicht mehr gäbe. Weber deutet nämlich an: "Aus personellen Gründen wird diese Veranstaltung in Zukunft nicht mehr stattfinden". Es gebe einfach zuwenig Helfer im Theken und Küchenbereich.



Teilnehmer

Angereist waren neben den Siegern aus Bergrothenfels mit ihrem Homerun - lasset die Spiele beginnen!" die Gruppen Dance Generation der Faschingsfreunde Aura mit dem Thema: "DAL - Die Auraer Luftpost, der Showtanz aus Hammelburg mit dem Thema: "When life gives you the chance to dance, Dance!", die große Garde des TV Poppenlauer mit dem Thema: "Die Schöne und das Biest - auf der Suche nach Liebe", der Faschingsclub Steinfeld mit dem Thema: "Bundeswehr", die Showtanzgruppe EUKAGE Euerdorf mit dem Thema: "Zirkus", die Prinzengarde des RCC Retzbach mit dem Thema: "Von der Steinzeit zur Neuzeit", die Milkyways des KVSG Bad Neustadt mit dem Thema: "Fasching - einfach mal den Clown rauslassen" und die Showtanzgruppe Fuchsstadt mit dem Thema: "Back to the 60's".