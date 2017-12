Die alte Dame geht mit 34 Jahren in Rente

In der letzten Sitzung des Jahres behandelte der Gemeinderat den Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges. Dazu holte die Verwaltung in einer europaweiten Ausschreibung Angebote ein. Die Entscheidung fiel zugunsten eines ADIK TSF-W, wie es zum Beispiel die Feuerwehr in Frankenbrunn besitzt.

Das Altfahrzeug der Auraer Wehr datiert auf das Baujahr 1983, eine Neuanschaffung von der sich Bürgermeister Thomas auch "einen Schub für die Feuerwehr" erhofft, ist kein Luxus. Bei einer erwarteten Förderung von etwa 45 000 Euro schlägt das Auto mit rund 180 000 Euro zu Buche, Aufbau, Beladung und Löschpumpe einbezogen.

Die Details listete Marcel Weisenseel in einer Bilderpräsentation auf. Demnach verfügt das Fahrzeug über ein MAN-Fahrgestell, einen Lichtmast, Atemschutz-Equipment, ein Aggregat und führt 500 Liter Wasser, eine Motorsäge, Pumpen und Schlauchtragekörbe mit. Die erhöhte Motorleistung liegt bei 120 PS. Die voraussichtliche Lieferzeit beträgt acht Monate. Dem Kauf dieses Modells stimmte der Rat einmütig zu.

Die Örtliche Rechnungsprüfung 2015 legte Ausschussvorsitzende Monika Kaiser auf. Die Mehrausgaben in Höhe von etwa 5000 Euro sind durch Gemeinderatsbeschlüsse gedeckt. Jedoch forderte sie zu einer Überprüfung der Rechnung der Planungsleistungen an der Festhalle auf. Diese Leistungen sind bei weiteren Aktivitäten zu berücksichtigen, da ein anderes Büro die Planungen weiterführt. Die Feststellung der Jahresrechnung, den Bericht und die Entlastung des Bürgermeister billigte der Rat ohne Einwand.

Aus einem Schreiben des Staatlichen Bauamts informierte Thomas Hack über die Erneuerung der Staatsstraße 2290 im Abschnitt Euerdorf-Aura. Hier brach vor fünf Jahren ein Stück der Fahrbahn ein, die Straße ist nur halbseitig befahrbar, der Verkehr wird durch eine Ampelanlage geregelt. Das Bauamt will das Straßenstück zwischen Euerdorf und in Aura auf einer Länge von rund 1800 Meter ab dem nächsten Jahr erneuern.

Geplant ist eine Raumgitterwand am Prallufer der Saale mit Beton-Einschiebungen die das Bauwerk festigen und halten sollen. Den Beginn der Arbeiten datierte das Bauamt vorläufig auf das Frühjahr 2018, der Radweg ist während der Bauzeit voraussichtlich nicht nutzbar.

Der Landkreis will ein Konzept für Elektromobilität erstellen lassen, das ca. 70 Prozent Förderung erhält. Für die der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) angeschlossenen Gemeinden fallen keine direkten Kosten an. Auch hier votierte das Ratsgremium einstimmig für den Beitritt. Ebenso passierte die Sanierungsplanungen der Innenstadt von Bad Kissingen ohne Einwände.

Den bereits beschlossenen Kleinmaßnahmen im Ort fügte der Rat zwei weitere Ergänzungsvorhaben hinzu. So will die Gemeinde für die Zufahrt "An der Burg" Entwässerungsrinnen einbringen. Weitere Pkw-Stellplätze sind am Friedhof geplant. Ein Grundstückskauf leistet der Erweiterung Vorschub. Ob die Stellflächen eine Asphalt- oder Schotterausführung erhalten will das Gremium noch diskutieren.