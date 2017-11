Dickes Lob für einen Vorzeige-Ortsverband

Im Mittelpunkt der CSU-Ortsverbandsversammlung stand die Auszeichnung langjähriger und verdienter Mitglieder, der auch der Stellvertretende CSU-Generalsekretär, Markus Blume, beiwohnte. Sein Besuch wurde zudem als Referenz an einen treuen Stimmengaranten bei der Bundestagwahl verstanden.



Ortsvorsitzender Detlef Heim nahm gemeinsam mit Markus Blume und mit Landtagsabgeordneten Sandro Kirchner, Landrat Thomas Bold und Bürgermeister Armin Warmuth die Auszeichnungen vor, bei der auch die Ehrenraute in Bronze vergeben wurde. Diese Würdigung erhielt Wolfgang Sommerfeld für seinen Einsatz in der Partei, der zudem für 50 Jahre Treue die Goldene Nadel entgegennahm.



Gold für ein halbes Jahrhundert Zugehörigkeit erhielten auch der Untererthaler Karl Heilmann und Eugen Weigand aus Obererthal. Auf vier Jahrzehnte im Ortsverband blicken Hildegard Sommerfeld, Willi Volkert und Gerhard Hollweck zurück, die das goldene Ehrenzeichen mit vier Sternen entgegennahmen, das auch Erich Schneider und Wolfgang Pöller überreicht wird.



Die silberne Ehrennadel mit Urkunde für 30 Jahre in der CSU nahmen Roland Jordan, Anni Misch und Werner Reinhart entgegen. Richard Baus erhält sie im Nachgang.



Seit zwei Jahrzehnten halten Georg Schuler und Willy-Franz Willecke der Partei die Treue. Wolfgang Schumm wird im Nachtrag geehrt.



Den Dank für zehn Jahre Mitgliedschaft galt Ralf Deinlein und Sebastian Kleinhenz. Für Ihren "Haustüreinsatz" überreichte Detlef Heim dem Ortssprecher von Morlesau-Ochsenthal, sowie Tobias Knüttel und Jannick Pfriem, ein Präsent.



Der stellvertretende CSU-Bezirks- und Kreisvorsitzender, Landrat Thomas Bold, hob den beispielhaften Einsatz der CSU Hammelburg bei der Bundestagswahl heraus. "Sie haben die Weichen für die Landtagswahlen im nächsten Jahr gestellt", lobte er.



MdL Sandro Kirchner sprach von einer "herausragenden Rolle" des Orts- und des Kreisverbands.

In der Grußadresse informierte er über den geplanten neuen Wirtschaftsraum, der Schweinfurt, die Landkreise Bad Kissingen und Bad Neustadt und Fulda umfasst.



Markus Blume würdigte die Hammelburger CSU. "Wir brauchen mehr CSU Hammelburg im Freistaat", betonte er. "Es geht dem Land gut, Bayern ist wirtschaftlich glänzend situiert und die Arbeitslosenzahl sinkt deutlich", sagte Markus Blume. Eingehend auf die Amtsniederlegung von Barbara Stamm befand er die wahrscheinliche Nachfolgerin, Dorothee Bär, als "einen der besten Köpfe der Partei". Dennoch betrachtet der Vize-Generalsekretär das Bundestagswahl-Ergebnis als Zäsur. "Wir, die CSU haben verstanden", fügte Blume hinzu.



Das Schlagwort "Bayern first" entlehnte der Politstratege beim amerikanischen Präsidenten und gab ihm die Bedeutung, dass die CSU Ansprechpartner für die Menschen sein will. Europäische und weltweite Probleme müssten sich einreihen.