Der Windkraftpark kommt

Dass die Sulzthaler Gemeinderatssitzung am Montag über ein Dutzend Zaungäste hatte, war dem Thema Windkraft zu verdanken. Dabei stand es überhaupt nicht auf der Tagesordnung, sondern verbarg sich unter "Verschiedenes". Bürgermeister August Weingart bestätigte: "So wie in Fuchsstadt tritt die Baugenehmigung auch bei uns in Kraft".



Es geht um drei Windkraftanlagen im geplanten Windpark von Enercon. Die Bundesnetzagentur habe mittlerweile die Voraussetzungen geschaffen, sagte Weingart. Die nötige Rodung müsse außerhalb der Vegetationszeit erfolgen. Info-Veranstaltungen im Vorfeld (in wenigen Wochen) seien geplant. Wann konkreter Baubeginn sei, konnte Weingart nicht sagen.



Eine Anliegerversammlung gebe es noch für die Nachbarn des Sulzbaches, gab Weingart bekannt. Im Blickfeld steht der Bachlauf im Bereich Eichstraße. Dort habe es vor etwa zwei Wochen einen Ortstermin mit dem Landschaftsplaner Dietz und Partner gegeben, informierte der Bürgermeister. Ausschreibung und Submission für die Sanierungsarbeiten seien bereits erfolgt. Mit dem Baubeginn rechne er gegen Ende April.



Defi kommt am 7. April

Volle Zustimmung gab es für den Wassergeld-Zuschuss, den der ansässige Verein für Rasenspiele (VfR) beantragte. Die Sportplatzbewässerung im vergangenen Jahr schlage mit rund 1100 Euro zu Buche, sagte Weingart. Die Finanzierung des Defibrillators sei bis auf ein Loch von 140 Euro abgeschlossen. Hauptsächlich Spenden und Zuschüsse der VR-Bank sowie 1100 Euro von der Marktgemeinde hätten dies ermöglicht, so Weingart. Der Aufstellungstermin ist für den 7. April geplant.



Noch nicht beschlossen wurde die Beteiligung des Marktes Sulzthal am Projekt Grüngitter. Weingart informierte über dieses Naturschutz-Vorhaben, an dem neben der Unteren Naturschutzbehörde über die verschiedenen Allianzen viele Kommunen beteiligt seien. Jährlich koste der Beitrag zum Grüngitternetz-Verbund maximal 1500 Euro. Weingart: "Grünflächen müssen reserviert werden als Lebensgrundlage für die Insekten, und Verdienstausfälle für die Landwirte sind zu bezahlen". Zur Kenntnis nahmen die Räte, dass es wegen des Streckenverlaufs für die geplante Mountainbike-Veranstaltung einen Ortstermin mit den Beteiligten und ein klärendes Gespräch gab. Von Trimberg kommend führe die Strecke am Sportplatz und an der Steige vorbei nach Ramsthal, so Weingart.



Jens Weingart heißt der neue Feuerwehr-Kommandant von Sulzthal. Jetzt wurde er vom Gemeinderat offiziell mit 6:0 Stimmen bestätigt. Er folgt Dieter Halbig, der aus diesem Ehrendienst ausscheiden wollte. Bis zur nächsten Wahl betrachtet sich Jens Weingart als "kommissarischer Kommandant". Denn auch die unbesetzte Stelle des stellvertretenden Kommandanten ist noch zu klären.