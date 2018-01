Der Markt hat engagierte Einwohner

Zur schönen Tradition gehört der Neujahrsempfang der Marktgemeinde durch Bürgermeisterin Patricia Schießer, der unter dem Motto "Veränderungen" stand.

Auch heuer wurden Bürgermedaillen für besondere Verdienste verliehen. Den musikalischen Rahmen übernahm der Gesang- und Musikverein.

Zunächst blickte die Bürgermeisterin auf die politische Situation weltweit und in Europa: "Hier finden Veränderungen statt, die auch uns nicht unberührt lassen sollten." In Deutschland gab es einen Rückblick auf die Wahlen und die allgemeine Situation. Zur Landtagswahl hofft die Bürgermeisterin, dass es die einzige Wahl in diesem Jahr bleiben wird. Außerdem mahnte sie jeden Verbraucher: "Die Ansprüche von uns allen werden immer höher geschraubt. Gleichzeitig soll aber alles für alle und für jeden immer leistbar und immer machbar sein. Das kann auf Dauer nicht wirklich gut gehen."

"Auf VG-Ebene ist unser wichtigstes Projekt nach wie vor, unseren Schulstandort aufrecht zu erhalten und zu stabilisieren", sagte die Bürgermeisterin. Dazu gewährte Schulrektorin Sabine Schalke einen aktuellen Überblick: Zur Zeit werden 137 Schüler in acht Klassen von 16 Lehrkräften unterrichtet. In der Offenen Ganztagsbetreuung werden 47 Kinder betreut. Mit den beiden Projekten "Renaturierung Hurlacher See" und dem "Kräuterbrunnen" erhielt die Einhard-Grundschule die Auszeichnung als Umweltschule. Auch für 2018 soll diese Auszeichnung mit adäquaten Projekten in Kooperation mit der Marktgemeinde wieder geholt werden. Für die Schule wünscht sich die Rektorin die Sanierung der Turnhalle, die bei der letzten Generalsanierung außen vor blieb, wozu die Bürgermeisterin von einer entsprechenden Planung informierte.

Renate Kröckel, Leiterin des "Haus für Kinder" berichtete von 64 Kindern, die von acht pädagogischen Fachkräften in mittlerweile vier Gruppen von 7 Uhr bis 16.30 Uhr betreut werden. Es gibt drei Regelgruppen für das Alter von drei bis sechs Jahren und eine Krippengruppe, in der Kinder von einem bis etwa zweieinhalb Jahren untergebracht sind. Ziel der Einrichtung ist die Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder sowie die Unterstützung von deren Familien. In der Ferienzeit werden zusätzlich Schulkinder betreut. Ein weiterer wichtiger Punkt der Kindertagesstätte ist die enge Zusammenarbeit mit der Schule und Pfarrgemeinde, dem Seniorenheim, ortsansässigen Museum und der Musikakademie Hammelburg.

Im Juli begann die Kanal- und Straßensanierung in der "Breet". Mittlerweile ist die Straße asphaltiert und die Pflasterung des Gehwegs hat begonnen. Der Rathausneubau startete im Oktober. "Dass dies keine einfach Maßnahme werden würde, war, denke ich, allen bewusst", stellte die Bürgermeisterin dazu fest und bedauerte, dass die vom Gemeinderat gewünschte Einbahnstraßenregelung wegen der Baustelle abgelehnt wurde. Dennoch ist sie sich sicher: "Diesen Schritt zu gehen, das Rathaus wieder ins Zentrum zu holen, halte ich jedoch nach wie vor für wichtig und richtig. Ein weiterer Meilenstein war die Generalsanierung des Seniorenheims, das mittlerweile 29 Menschen Unterkunft und Pflege bietet.

Für die Bürgermeisterin ist eine hochleistungsfähige Breitbandversorgung "das Zukunftsthema", wofür die Weichen im Kerngebiet Euerdorf gestellt sind. Um Einwohner zu halten und zu gewinnen möchte der Markt Euerdorf die Innerortsentwicklung mit Hilfe der Städtebauförderung vorantreiben. Dazu bietet die Gemeinde für jeden privaten Eigentümer einen Zuschuss für die Sanierung leerstehender Gebäude im Innerort an oder unterstützt durch eine Architektenberatung. Außerdem soll ein neues Baugebiet ausgewiesen werden. Weitere Veränderungen gab es am Friedhof mit der Ergänzung durch eine Toilettenanlage neben der Aussegnungshalle, deren Dach repariert wurde. Für Urnenbeisetzungen wurden weitere Möglichkeiten geschaffen. An die 1300-Jahr-Feier erinnert ein Kunstwerk an der historischen Saalebrücke auf der Saalewiese, die künftig mit weiteren Baumaßnahmen der Freizeitgestaltung und Erholung dienen soll.

In Wirmsthal wurde die Bushaltestelle in der Ortsmitte komplett überarbeitetet und dort ein Defibrillator installiert. Für das ehemalige "Schaub-Anwesen" sollen in einem Workshop mit Bürgern und Ortsplaner Ideen für eine zukünftige bürgernahe Nutzung erarbeitet werden.

Schließlich sind verdiente Mitbürgerinnen und Mitbürger ausgezeichnet worden. Um niemanden außen vor zu lassen, weil es aus Datenschutzgründen zukünftig keine Informationen von Schulen oder der IHK gibt, bat die Bürgermeisterin jeden, verdiente Persönlichkeiten für zukünftige Ehrungen vorzuschlagen. So erhielten heuer das Ehepaar Edeltraud und Winfried Brand aus Wirmsthal sowie Walter Graf aus Euerdorf für ihre Verdienste rund um die Marktgemeinde Bürgermedaillen. Weiterhin wurden für herausragende Leistungen Anika Ferdin, Rolf Lauer, Pascal Rott, Markus Fleckenstein und Christian Leber geehrt.

"Gott sei Dank gibt es sie noch, die Menschen, die sich für das Wohl unseres Gemeinwesens engagieren", leitete Patricia Schießer die Laudatio für Edeltraud und Winfried Brand ein. Edeltraud Brand ist langjähriges Mitglied sowie Vorsitzende des Kirchengemeinderates in Wirmsthal, Winfried Brand Mitglied und Vorsitzender der Kirchenverwaltung. Daneben organisierten beide viele Veranstaltungen, was positiv zum Allgemeinwohl der Ortsgemeinschaft und zum Erhalt von Traditionen beigetragen hat. "Durch euren Einsatz habt ihr gezeigt, was Einzelne im kulturellen, aber auch sozialen Bereich bewegen können. Euer Lohn ist das Bewusstsein, einen wertvollen Beitrag zum gemeindlichen Miteinander und zur sozialen Gestaltung unserer Gesellschaft geleistet zu haben", was die Bürgermeisterin mit der "Silbernen Bürgermedaille" ebenfalls honorierte. Sichtlich überrascht von der Auszeichnung waren Edeltraud und Winfried Brand, "wir freuen uns sehr darüber!"

Walter Graf, Geschäftsführer der Firma perma-tec, erhielt ebenfalls die "Silberne Bürgermedaille": "Walter Graf hat hier in Euerdorf Großartiges geleistet. Sein erfolgreiches Wirken ist unmittelbar mit den Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten des Marktes Euerdorf verknüpft. Die politische Gemeinde will dies deutlich herausheben mit der Verleihung", bemerkte die Bürgermeisterin. Das weltweit tätige Unternehmen, das automatische Schmiersysteme herstellt, ist seit 1934 ortsansässig, wurde 1989 an eine Investorengruppe verkauft und 1991 komplett neu organisiert. Ein Meilenstein für die Marktgemeinde war 2005 die Einweihung eines neuen Produktions- und Lagergebäudes. "Die Gemeinde ist stolz auf dieses Unternehmen, das sich unter Walter Graf so stark in Euerdorf verwurzelt hat", sagte Bürgermeisterin.

"Es ist eine besondere Freude, jungen Menschen zu einem hervorragenden Ausbildungsergebnis gratulieren zu dürfen. In diesem Jahr sind uns gleich drei erfolgreiche Nachwuchskräfte aus Euerdorf aufgefallen", freute sich die Bürgermeisterin. Sie zeichnete Anika Ferdin für den besten Gesellenbrief 2017 bei der Schreinerinnung Bad Kissingen aus. Zudem belegte sie mit ihrem Gesellenstück, einer Kommode, den dritten Platz bei dem Wettbewerb "Die Gute Form". Damit qualifizierte sie sich für die Teilnahme am Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks auf Unterfranken-Ebene. Mit diesen Voraussetzungen begann sie im September 2017 eine Ausbildung zur Fachlehrerin für Werken und technisches Zeichnen an der Universität in Bayreuth. Weiterhin wurde Pascal Rott geehrt, der seine Ausbildung zum Produktionstechnologen als 1. Kammersieger abschloss. Eine duale Ausbildung zum Brauer und Mälzer in der Wernecker Bierbrauerei absolvierte Christian Leber. "Mit seinem hervorragenden Prüfungsergebnis erreicht er den zweiten Platz in seinem Ausbildungsberuf und wurde von der IHK ausgezeichnet. Eine weitere Auszeichnung wurde ihm durch die Regierung Unterfrankens zuteil", erklärte Patricia Schießer und zeichnete den Euerdorfer dafür aus.

Zum zweiten Mal erhielt Markus Fleckenstein den Bayerischen Staatspreis für die "Dorferneuerung und Baukultur". "Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zeichnet alle zwei Jahre private und öffentliche Bauherren aus, die sich um die Baukultur in Bayern verdient gemacht haben. Das historische Ensemble des Landgerichtshofes wurde von Markus Fleckenstein erworben." Der Geehrte widmete sich dem Erhalt dieses Ensembles.

"Der Markt Euerdorf ist stolz darauf, eine Persönlichkeit in seinen Reihen zu haben, die mit dem Handwerkszeichen in Gold ausgezeichnet wurde. Das ist die höchste Auszeichnung, die das Handwerk zu vergeben hat", freute sich die Bürgermeisterin über Rolf Lauer, der "im Dienste des unterfränkischen Handwerks gestanden hat." "Als waschechter Euerdorfer und dazu in einer Handwerkerfamilie aufgewachsen, bist du trotz Betriebswirtschaftsstudium dem Handwerk treu geblieben", verriet die Bürgermeisterin.