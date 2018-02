Der Gasthof wird abgerissen

Die Freiwillige Feuerwehr braucht ein neues Auto denn ihr Einsatz-Fahrzeug ist seit mehr als 30 Jahren in Diensten, stellte Bürgermeister Thomas Hack in der Gemeinderatssitzung fest. Im Fokus steht ein 3,5-Tonner TSF-W zum Preis für rund 160 000 Euro, dessen Ausrüstungs-Details noch zu diskutieren sind.

Keine Probleme gebe es mit dem Führerschein. Die Schulung könne durch eigene Kräften vorgenommen werden, berichtete Kommandant Andreas Nuss. Nach seinen Informationen hat das Neu-Fahrzeug auch eine Atemschutzausrüstung und kann zwischen 500 und 700 Liter Wasser mitführen. Zudem sind eine mobile Pumpe und eine Motorsäge integriert.



Atemschutz-Ausbildung

Was den Atemschutz angeht, sind bereits sechs Auraer Feuerwehrleute in der Ausbildung. Das Alt-Fahrzeug könne möglicherweise über das Internet angeboten werden, fügte der Kommandant hinzu. Mit der Vorgabe, Details noch zu besprechen, fiel der Grundsatzbeschluss des Ratsgremiums einmütig für den Kauf aus.

Hans-Jörg Kaiser verlässt den Auraer Gemeinderat. Der engagierte Mandatsträger kann sein Amt wegen seiner künftigen, hauptberuflichen Beschäftigung bei der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf ab dem 1. März nicht mehr ausüben. Kaiser gilt als routinierter Planer und Baufachmann und wirkte knapp zwei Jahre bei den Entscheidungen des Gemeinderats mit. Er ist auch langjähriges Mitglied der Faschingsfreunde, in deren Vorstand er als praktischer Helfer und Mit-Organisator der Prunksitzungen und des Rosenmontags-Zugs seine Erfahrung noch heute einbringt. Als Listen-Nachfolger stimmte der Gemeinderat einmütig für Hartmut Vierle, der - beruflich verhindert - in einer der nächsten Ratssitzungen das Mandat übernimmt.

Der Vorsitzende des Kindergarten-Trägervereins, Björn Heim, legte die Bilanz 2014 für den St. Laurentius-Kindergarten auf, nach der - von der Gemeinde gewährten Vorschusssumme von 30 000 Euro - rund 23 000 Euro verbraucht wurden. Dem Defizitausgleich stimmte das Gremium ohne Einwände zu.



47 Kinder im Kindergarten

Nach Heims Darstellung erwartet die Gemeinde "ein gutes Kindergarten-Jahr 2015". Zum Ende dieser Periode zählte St. Laurentius 47 Kinder, im laufenden Jahr sind noch 46 Mädchen und Buben. Diese Zahl wird sich allerdings zum Ende des Kindergartenjahres auf 37 Kinder reduzieren, da einige Kinder die Schulreife erlangen. Angesichts der sinkenden Zahlen stellt sich auch die Personalfrage, da weniger Zuschüsse fließen. Den Komplex Kindergartenpersonal wollen die Beteiligten noch im Detail diskutieren.



Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2016 der Gemeinde Aura steht. In Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, wies Kämmerer Norbert Winter für das laufende Jahr einen Verwaltungshaushalt von knapp 1,5 Millionen Euro aus, der Vermögenshaushalt beträgt 2,27 Millionen Euro. Subsumiert ergibt dies einen Etat von 3,76 Millionen Euro, der mit rund eineinhalb Millionen Euro erheblich höher liegt als der des Vorjahres (2,22 Millionen).

Größte Einnahmeposten Auras sind die Einkommensteuerbeteiligung mit 363 000 Euro, die Schlüsselzuweisung in Höhe von 303 000 Euro sowie die Gewerbesteuer (96 000 Euro). Bei den Ausgaben sind es die Kreisumlage, die sich - trotz gesunkenen Umlagesatzes - auf 320 000 Euro beläuft und die Verwaltungsgemeinschaftsumlage die mit fast 150 000 Euro ebenfalls gestiegen ist.

Vorrangig für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung räumte der Rat eine Kreditermächtigung von 450 000 Euro ein. Die Pro-Kopf-Verschuldung Auras, die zum Ende des verflossenen Jahres bei 810 Euro lag, wird am 31. Dezember 2016 voraussichtlich 1264 Euro betragen. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden liegt aktuell bei 569 Euro. Bürgermeister Hack wies zum Thema darauf hin, dass die Finanzierung des Straßenbaus zu rund Dreiviertel beim Staat und einem Viertel bei der Gemeinde liege, die zudem noch eine Förderung vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) erhält. Die Satzung passierte ohne Einwände.

Hans-Jörg Kaiser informierte das Gremium zu den Vorschlägen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms. Eine Komplett-Sanierung der Mehrzweckhalle wäre demnach mit 768 000 Euro anzusetzen, für den Kindergarten betrüge die Gesamtinvestitionssumme 266 000 Euro. Gegen eine Stimme entschied der Rat für den Abbruch des Anwesens Leuner in der Hauptstraße. Einen Gewölbekeller auf diesem Anwesen wollten die Räte nicht der Spitzhacke preisgeben. Er soll - wenn auch nicht zugänglich - erhalten bleiben. Den Abbruch des Anwesens Graser in der Oberen Gasse nahm das Gremium zur Kenntnis.