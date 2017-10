Der Feind in der Scheune

Am Ausbildungszentrum Infanterie in Hammelburg durchläuft der junge Anwärter, Stabsunteroffizier Ingo Cohn, seine fachliche Ausbildung zum Infanteriefeldwebel. Als Lehrgangsbester überzeugte er durch seine Leistung und erhielt jetzt am Ende der Ausbildung den Bestpreis.

Zweieinhalb Monate lang lernen die Teilnehmer des Lehrgangs "Militärfachlicher Teil Truppendienst Infanterie Teil A" in der II. Inspektion des Ausbildungszentrums Infanterie in Hammelburg, was zum Führen einer Infanteriegruppe im Gefecht notwendig ist. Für viele von ihnen sind die Ausbildungsthemen des militärischen Angriffs im Wald und Ort die ersten Berührungspunkte mit dem infanteristischen Grundhandwerk. Dementsprechend komplex ist der Ausbildungsstoff: Es gilt, viel Neues in kurzer Zeit zu verinnerlichen. Am Ende des Lehrgangs stehen eine schriftliche und praktische Prüfung.

Einer von ihnen ist Stabsunteroffizier Ingo Cohn, ein junger Gebirgsjäger des Einsatz- und Ausbildungszentrums Tragtierwesen 230 in Bad Reichenhall. Auch für ihn geht es darum, mit einer guten Leistung zu überzeugen und sowohl dem Prüfer als auch sich selbst zu beweisen, dass er das Zeug zu einem guten Infanteriegruppenführer hat.

Nachdem die Gebäude in der Ausbildungsanlage "Bonnland" vorbereitet sind, beginnt die praktische Prüfung zum "Führer einer Infanteriegruppe im Gefecht". Dann ist auch der junge Stabsunteroffizier Cohn an der Reihe. Sein Auftrag: Die benachbarte Scheune angreifen und feindfrei kämpfen. Scheunen sind mit ihren vielen Zwischenböden schwer zu kontrollieren. Cohn weist seine Gruppe ein: Ruhig, konzentriert und explizit verteilt er die Aufträge so, dass alle Soldaten wissen, was der Gruppenführer von ihnen will.

Die kleinen Trupps beziehen ihre Stellungen, der Angriff beginnt. Das Deckungsfeuer des Maschinengewehrs setzt ein, Nebel wird geworfen und die Drahtsperre vor der Scheune wird mit einem Sprengrohr geöffnet. Die "Einbruchstelle" in die feinbesetzte Scheune wird mit einem speziellen Sprengsatz geschaffen. Bis jetzt klappt es reibungslos, genauso wie es der Gruppenführer vorher befahl. Nun greift Cohn mit seinem Trupp auf die Scheune an. Schnellen Schrittes überwinden sie den Innenhof, stürmen durch die Einbruchstelle in die Scheune und nutzen den Schwung, um unter den Schüssen des Sturmgewehrs in die Räume zu gelangen. Der erste Teil der Scheune ist freigekämpft, es erfolgt die Lagemeldung an den Zugführer. Dieser gibt Cohn den Auftrag, mit der Gruppe weiter anzugreifen.

"Wer ist hier noch?", ruft Cohn durch die Scheune. "Du, du und du, mitkommen!", weist er zeigend auf einzelne Schützen und ruft sie zu sich. Sofort gibt Cohn den Befehl für den Angriff in den nächsten Raum. Kurz und entschlossen, aber dennoch präzise, ist er in seinen Befehlen. Die Fertigmeldung der Soldaten erfolgt. Auf ein Zeichen wird die Tür aufgerissen, es erfolgt ein Feuerstoß. Der Trupp stürmt den Raum: "Links klar!" - "Rechts klar!" - "Raum klar!", ertönt es aus dem Raum. Die darauf einsetzende Sekundenstille macht die innerliche Erleichterung des Gruppenführers und seines Trupps greifbar. Wieder einmal ist alles gut gegangen. Doch Zeit zum Durchatmen bleibt nicht. Cohn befiehlt sofort den Angriff auf den nächsten Raum. Und so folgt stetig derselbe Ablauf. Türaufstellung. Fertigmeldung. Feuerstoß. Raum klar. Wieder und wieder, bis die Scheune feindfrei ist. Sofort gibt Cohn die Meldung an den Zugführer, der ihm nun einen weiteren Auftrag erteilt. Er soll mit seiner Gruppe in der Scheune Stellungen so beziehen, dass für den Angriff einer anderen Gruppe auf das nächste Gebäude Deckungsfeuer gegeben werden kann. Der Prüfer will nun noch sehen, ob der Stabsunteroffizier auch dieses i-Tüpfelchen auf seine bisher gezeigte Leistung setzen kann. Fokussiert geht Cohn jede Stellung ab und weist die Schützen ein.

Der Prüfer beginnt mit der Auswertung. Bis auf wenige Kleinigkeiten - über die sich Cohn dennoch merklich ärgert - gibt es nur Positives auszuwerten. Auch der Hörsaalleiter, der sich den Prüfdurchgang angesehen hat, ist sichtlich zufrieden.

Die Leistung von Stabsunteroffizier Ingo Cohn ist die Beste von allen. Ein Grund, mehr als stolz auf sich zu sein. Und dennoch tritt er in der folgenden Woche bei der Verleihung des Bestpreises auf Befehl seines Kommandeurs, Oberstleutnant Andreas Hinkelmann, etwas zögerlich aus der Formation. Oberstleutnant a.D. Andreas Wacker übernimmt die Verleihung des Bestpreises durch den Bund der Deutschen Infanterie. Dirk Gerstel