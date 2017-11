Das heimliche Leben der Fledermäuse

Vermutlich hat jeder schon einmal Fledermäuse beobachtet - meistens als schnelle Schatten im Schein einer Straßenlampe. Die wenigsten haben Fledermäuse aus der Nähe gesehen. Dies

liegt an der überaus heimlichen Lebensweise dieser faszinierenden Tiergruppe, die in hiesigen Breiten zu den nächsten Verwandten des Menschen gehört.

Von der Faszination der Fledermäuse handelt die Vortrags- und Informationsveranstaltung "Fledermäuse und Fledermausschutz in Bayern", der am Montag, 27. November, um 19 Uhr im Gasthof Schultheis im Hammelburger Stadtteil Feuerthal stattfindet.

Im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt und der Koordinationsstelle für Fledermausschutz Nordbayern und in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Fledermausschützern im Landkreis Bad Kissingen berichten die Biologen Jürgen Thein und Dietmar Will vom Arbeitskreis Fledermaus Haßberge von ihren Bemühungen zum Schutz einheimischer Fledermäuse im Landkreis Bad Kissingen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Interessierte und alle, die mit dem Gedanken spielen, sich für den Schutz der Federmäuse zu engagieren, erfahren hier, was sie tun können. Der Abend bildet den Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe, in deren Rahmen auch Tipps zum praktischen Schutz und zur Erforschung der Fledermausbestände im Landkreis Bad Kissingen vermittelt werden. Auch gemeinsame Begehungen von Sommer- und Winterquartieren werden angeboten.

Bei diesen werden Fledermäuse mitunter aus nächster Nähe zu sehen sein.So groß die verwandtschaftlichen Übereinstimmungen im Körperbau mitunter sind, so groß können auch die Unterschiede sein. Beispielsweise sind die einzelnen Handknochen des Menschen auch bei Fledermäusen zu finden. Bei ihnen spannen diese jedoch eine Flughaut auf. Momentan verschlafen sie die nahrungsarme Jahreszeit vor Frost geschützt in unterirdischen Quartieren, in dem sie ihre

Körperfunktionen auf Sparflamme zurückfahren.