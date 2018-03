"Botschafter weit über die Grenzen hinweg"

Die Eschenbachhalle musste umgeräumt werden, damit die rund 50 Eschenbacher Musikanten und die vielen Zuhörer Platz fanden. Am Samstagabend gab es dort das Jubiläumskonzert zum 40-jährigen Bestehen des Musikvereins Ober- und Untereschenbach. Die Kompositionen hätten die Musiker selbst ausgewählt, erzählte Dirigent Thomas Bogner. Stehender Applaus erforderte noch Zugaben.

"Unser Verein ist der größte im Bereich Unter- und Obereschenbach", sagte Vorsitzender René Beckmann. Das sei über die bloße Instrumentenausbildung hinweg ein gehöriges Stück Kultur. Musiker der ersten Stunde spielten in diesem sinfonischen Konzert genauso mit wie ganz junge Musiker. Die ausgewählten musikalischen Momente der Eschenbacher überzeugten mit Vielfalt und Qualität.

Die Titel reichten vom Ambiente der Orchesterprobe "A little Opening" über den musikalischen Bilderbogen des Schwarzen Waldes "Silva nigra" bis zur Schönheits-Beschreibung der US-amerikanischen Apalachenberge. Es wurden außerdem sinfonische Gemütsbewegungen geboten und mit dem Titel "Variazioni in Blue" Erinnerungen an einen Wettbewerbssieg in Brilon geweckt. Freilich durfte ein Wohlfühl-Konzertmarsch "Euphoria" nicht fehlen. Klassiker sind Ennio Morricones musikalische Untermalungen zu Westernfilmen wie "Spiel mir das Lied vom Tod" oder "The Good, the Bad and the Ugly". Dem Tanz der Vampire folgte schließlich der irische Titel "Lord of the Dance". Als Zugaben ertönten der Marsch von der Berliner Luft und das Halleluja von Leonard Cohen.



"Junge Menschen sollen ihren Weg zur aktiven Musik finden", appellierte NBMB-Kreisvorsitzende Birgit Döhler. Und den älteren Musikern rief sie zu: "Musik hält jung". Vom Repertoire des Konzerts war sie begeistert. Aus ihrer Hand, zusammen mit ihrem Stellvertreter Dominik Sitter an ihrer Seite, gab es die Ehrungen des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) und des Bayerischen Blasmusikverbandes (BBMV) für langjähriges Musizieren und besondere Verdienste.

Begeistert über die 40-jährige Zeitreise der Musik war auch Bürgermeister Armin Warmuth (CSU). Er sprach von einem "Hochgenuss, der alte Erinnerungen weckt". Die Eschenbacher Musikanten seien Botschafter für Hammelburg weit über die regionalen Grenzen hinaus, so Warmuth. Am 9. und 10. Juni gibt es an der Eschenbachhalle das jährliche Kreismusikfest. Herzliche Glück- und Segenswünsche zum Jubiläum entsandte per Email der erkrankte Pfarrer Thomas Eschenbacher.

Thomas Bogner erhielt die goldene Dirigentennadel für 25 Jahre des Dirigierens. Barbara Reuter, Klaus Löser und Thomas Reuter wurden wegen besonderer BBMV-Verdienste und wegen 30-jähriger Vorstands-Tätigkeit im Musikverein geehrt. Karlheinz Meder und Rudi Schaub wurden für 25 Jahre sowie Tobias Binder für 20 Jahre Vorstandsarbeit geehrt. Seit 15 Jahren ist Luise Marx sowie seit zehn Jahren sind Carolin Glöckner und Markus Reuter dort tätig.



Für 40 Jahre aktiven Musizierens wurden geehrt: Thomas Bogner, Pierre Emmerling, Egon Hofmann, Klaus Löser, Manfred Nickel, Matthias Reith, Thomas Reuter, Harald Reuter und Siggi Steinbach. Seit 30 Jahren musizieren aktiv: Tobias Binder, Melanie Hofmann, Elke Kraus und Egon Schmitt. 25 Jahre: Marina Bayer, Susanne Binder, Silvia Emmerling, Verena Hebig, Udo Kiene, Alexander Meder, Matthias Reith, Markus Reuter und Michael Reuter. 20 Jahre: Stefan Emmerling, Ulrike Faust, Carolin Glöckner, Heidi Konietzke, Luise Marx und Florian Seufert. Zehn Jahre: Helen Faust und Jana Reuter.