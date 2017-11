Betriebsbesichtigung und Verkostung

Neun Mitglieder und Gäste der Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen trafen sich in Wartmannsroth zu einer Betriebsbesichtigung. Franziska Bischof, Brennerin und Edelbrandsommelière, betreibt hier mit ihrer Familie eine Brennerei für hochwertige Brände, Geister und vieles mehr.

Damit tritt sie in vierter Generation als erste Frau in die Fußstapfen ihres Vaters, Großvaters und Urgroßvaters. Sie erläutert den Besuchern, wie sie jedem Produkt aufgrund seiner eigenen Charakteristika seinen speziellen Namen gibt. Die Rohstoffe stammen fast ausschließlich aus der Region. Bischof stellte den Brennvorgang von der Auswahl und Qualitätskontrolle des Obstes über die Herstellung der Maische, die diffizile Abtrennung zwischen Mittel- und Nachlauf bis hin zum Endprodukt vor. Der kühle Keller, in dem die Whisky-Fässer lagern, ist besonders faszinierend. Die jungen Unternehmer und Führungskräfte verkosteten verschiedene Brände. Bei einer, aus regionalen Produkten bestehenden Brotzeit, hatten alle Gelegenheit, weitere Fragen zu stellen.