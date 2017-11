Besuch aus Brasilien

hbo



"Viva a nossa parceria!" - "es lebe unsere Partnerschaft!", heißt es am Samstag, 2. Dezember, ab 14 Uhr in der Domschule Würzburg. Auf den Tag genau vor fünf Jahren, wurde die Partnerschaft der Bistümer Würzburg und Óbidos (Brasilien) besiegelt. Dieses Jubiläum wird in beiden Diözesen gefeiert.Aus diesem Anlass kommt eine Delegation aus Óbidos für zwei Wochen zu Besuch nach Würzburg. Und auch Hammelburg bekommt für einige Tage, von 6. bis 11. Dezember, einen Gast aus Brasilien: Padre Emmanuel Pereira de Andrade, der bis vor Kurzem Pfarrer in Juruti Velho war. Dort lebt und arbeitet die Hammelburger Sternschwester Johannita Sell. Durch sie bestehen seit Jahrzehnten Kontakte nach Brasilien. Vor zwei Jahren besuchte eine Reisegruppe von überwiegend jungen Leuten aus der Pfarreiengemeinschaft Sieben Sterne im Hammelburger Land die Menschen im Amazonasgebiet. Mehrere junge Hammelburger haben schon einen Freiwilligendienst dort geleistet. Zur Zeit ist Lukas Weimer als Weltwärts-Freiwilliger bei Schwester Johannita.Die Angebote in der Domschule beginnen am Samstag um 14 Uhr und enden mit einem Gottesdienst um 18 Uhr in der Sepultur des Domes. Einen Vortrag hält Dom Bernardo Johannes Bahlmann, der Bischof von Óbidos, der bereits mehrfach in Hammelburg war. Infos unter www.domschule-wuerzburg.de