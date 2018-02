Begehrtes Zertifikat erhalten

Beim Weintourismus-Symposium in Iphofen wurden drei Vertreter aus dem Landkreis ausgezeichnet - die neue Regionalvinothek "KissVino" Bad Kissingen, der Weinwanderführer Reiner Stein sowie das Weingut und Weinhotel Müller, beide aus Hammelburg. Sie alle gehören zur Tourismusregion "Frankens Saalestück" und haben die strengen Zertifizierungsauflagen des fränkischen Weintourismuskonzeptes "Franken - Wein.Schöner.Land!" erfüllt. Insgesamt 243 Genuss- und Reiseanlässe wurden auf dem Symposium zertifiziert



Das siebte Treffen der Tourismus- und Wein-Fachwelt wird von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, dem Fränkischen Weinbauverband, dem Tourismusverband Franken und der Weinstadt Iphofen organisiert. Erklärtes Ziel ist, den Tourismus im Fränkischen Weinland voranzubringen. Referenten aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis runden das Programm des Symposiums mit Fachvorträgen zu den Themen Wein und Reisen ab. So referierte diesmal Michael Braun, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ostbayern, über "Das Nutzen von Online-Portalen", während Tanja Strätz vom Würzburger Weingut Juliusspital erklärte, wie Kellerführungen inszeniert werden.



"Der Weintourismus ist ein gefragtes Segment und stark im Kommen", weiß Thorn Plöger, Geschäftsführer der Rhön GmbH. Mit seiner Stellvertreterin Jennifer Rother, dem stellvertretenden Landrat Emil Müller und Mitarbeiterinnen der Tourist-Information Hammelburg hat er an dem Symposium teilgenommen - und gehörte somit zu den ersten Gratulanten der ausgezeichneten Saaletal-Betriebe.



Dass sich deren Engagement lohnt, davon ist Plöger fest überzeugt. Zudem hofft er darauf, dass sich weitere Betriebe an dem Zertifizierungsprogramm beteiligen. Denn immer mehr deutsche Touristen der Generationen 30 Plus begeistern sich für Genussreisen, buchen Kurzurlaube in den Weinanbaugebieten Deutschlands. "Hinzu kommen die Tagestouristen, unter denen immer mehr junge Leute sind, die etwas erleben wollen. Wein ist ein Thema", schildert er seine Erfahrungen.