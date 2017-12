Beförderungskosten für Schüler steigen

Die Beförderungskosten für die Schüler der Johannes-Petri-Schule steigen ab dem kommenden Jahr um fünf Cent pro Kilometer. Wie der stellvertretende Verbandsvorsitzende und Bürgermeister Peter Hart vermutete, ist der gezielte Einsatz kleinerer Busse einer der Gründe für die erhöhten Kosten.

Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung Elfershausen-Fuchsstadt und des Kooperationspartners, der Stadt Hammelburg, beschlossen ohne Einwand die Anpassung der Kilometerpauschale, für die Kämmerer Andreas Mützel im nächsten Haushaltsplan 10 000 Euro mehr einstellt. Im Jahr 2016 schon einmal um diesen Betrag erhöht, schlagen die Beförderungskosten im nächsten Jahr mit 115 000 Euro zu Buche.

Bei seinem Überblick zur Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2018 schloss Mützel den Verwaltungshaushalt - in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen - mit 493 000 Euro ab, bei 85 000 Euro Zuführung aus dem Vermögenshaushalt. Der Schulverband erwartet für Schülerbeförderung, die Lernmittelfreiheit, die gebundenen Ganztagsklassen der Mittelschule und deren verlängerten Betreuung einen Zuschuss von 103 000 Euro vom Land. Weitere Einnahmen ergeben sich aus Gastschulbeträgen, Lohnumbuchungen und der besagten Rücklagenentnahme, mit der auch die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt abschließen.



Zum Stichtag am 1. Oktober zählte die Johannes-Petri-Schule 232 Schüler. Die Schulverbandsumlage in Höhe von 260 000 Euro verteilt sich auf den Markt Elfershausen, der 133 Schüler stellt, die Gemeinde Fuchsstadt mit 96 Mädchen und Jungen und die Stadt Hammelburg, die drei Schüler entsendet. Für 2018 verringert sich das Pro-Schüler-Aufkommen um 70 Euro auf 1120 Euro. Die Verbandsversammlung stimmte der Haushaltssatzung, dem Investitionsprogramm und dem Stellenplan einmütig zu.

Für die örtliche Jahresrechnung 2016 legte Peter Hart das Prüfungs-Ergebnis auf. Daraus ergaben sich keine Unstimmigkeiten sowie überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Ausgaben. Die Versammlung folgte der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses und stellte die Jahresrechnung fest. Die Entlastung wurde ohne Einwand gewährt. Auch der überörtlichen Rechnungsprüfung für die Jahre 2012 bis 2015 erteilten die Mitglieder Entlastung.



Zu den Anschaffungen im ablaufenden Jahr zählte die EDV-Anlage, die insgesamt mit rund 8600 Euro zu Buche schlägt sowie mehrere Stahlschränke und eine Magnettafel zu Preis knapp 4500 Euro. Der Auszahlung stimmte das Gremium nachträglich zu.

Auf Antrag von Rektor Hubert Voll gaben die Verbandsmitglieder auch grünes Licht für die Installation der Wlan-Erweiterung inklusive zwölf Netbook-Tablets und der nötigen Lizenzen im Schulhaus Fuchsstadt. Die Gesamtsumme von knapp 11 000 Euro teilen sich der Schulverband, der Förderverein "Freunde der Johannes-Petri-Schule" und der Elternbeirat.

Das vom Leiter der Musikakademie Hammelburg, Kuno Holzheimer, entwickelte WiM-Projekt will der Schulverband gerne fortsetzen. Bei den Lehrern anerkannt und bei den Schülern beliebt, ist eine Fortsetzung nur mit zusätzlicher, finanzieller Unterstützung von Sponsoren möglich. Die stellvertretende Schulleiterin, Tamara Müller, verwies auf bisherige Spender, deren erneutes Engagement jedoch nicht festgeschrieben ist. Zur Sprache kam auch die Möglichkeit, Mittel aus einem Spendenlauf zu akquirieren. Sponsoren für die gute Sache sind willkommen.

Konrektorin Müller dankte abschließend den Schulverbandsgemeinden für deren Unterstützung mit den Worten: "Die Johannes-Petri-Schule weiß ihr Engagement zu schätzen".