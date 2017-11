Bank Schilling ehrt langjährige Mitarbeiter

Seit 20 Jahren gehört Claudia Lux aus der Kreditabteilung zur Unternehmensgruppe, Jochen Kirchner von der Wertpapierverwaltung seit 25 Jahren, ebenso wie Marion Schwenzer, die in der Innenrevision der Bank tätig ist.



Die Bank Schilling gehört mit einem Geschäftsvolumen von rund 1,05 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von 4,4 Millionen Euro im Jahre 2016 zu den kleinen, aber feinen Privatbanken am regionalen Markt, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit 19 Standorten in Hammelburg, Aschaffenburg, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Bad Neustadt, Bad Salzungen, Bamberg, Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Gelnhausen, Hammelburg, Meiningen, München, Schweinfurt, Wiesbaden, Würzburg, Bad Ems und Mannheim ist die Bank in ihren Regionen vertreten und beschäftigt in der Unternehmensgruppe derzeit rund 350 Mitarbeiter. "Motivierte Mitarbeiter sind die Basis für die Zufriedenheit unserer Kunden und unser unternehmerisches Wirken", so Gerd Kunert, Geschäftsführer Dr. Schmitt GmbH Würzburg Versicherungsmakler und Dr. Hubert-Ralph Schmitt, Inhaber und Vorstandsmitglied der Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft.