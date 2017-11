Band setzt auf ihre Fans

Um ihre zweite EP "Gap the Mind" an den Mann zu bringen, zählt die Musikini-Band "Illustrators" diesmal auf die Mithilfe ihrer Fans. Auf dem Crowdfunding-Portal "startnext.com" haben sie eine Kampagne ins Leben gerufen, um mit dem hier gesammelten Kapital das Artwork, die Pressung und den Druck ihrer CD sowie ein Video finanzieren zu können. Bis zum 23. Dezember läuft die Aktion. Als Dankeschön haben sich die vier einiges einfallen lassen.



Kostenintensive Produktion

Viel Arbeit liegt schon hinter ihnen: Bereits im September waren Marcel Grosch, Maximilian und Lukas Fuß sowie Marius Stürzenberger im Studio. In der "Audio Lodge" in Gaibach haben sie intensiv an ihren neuen Songs gearbeitet - und dafür auch ihre Bandkasse geplündert. Doch wie nun die insgesamt fünf neuen Stücke an die Öffentlichkeit bringen? Die Pressung und Gestaltung einer CD ist kostenintensiv - von weiteren Aktionen, wie etwa der Videodreh zu ihrer Single "Your fire" ganz zu schweigen. Insgesamt 1500 Euro werden gebraucht, um die nächsten Schritte zu realisieren. Mit dem Verkauf von Merchandise-Artikeln kommt so viel Geld nicht so schnell zusammen.

Ohne Label und Management im Hintergrund haben sie bisher alles in Eigenregie organisiert und aus eigener Tasche finanziert. Das Studio und ihren Produzenten Jonas Piknias konnten sie noch bezahlen. Jetzt stoßen sie an ihre Grenzen. Die Lösung: Crowdfunding. Bekannte Bands wie etwa die "Killerpilze", "Papa Roach" oder "Public Enemy", haben es vorgemacht. Sie alle sicherten mittels alternativer Finanzierungsmodelle ihre Projekte unabhängig von einem Label. Seit Mitte November tun dies nun auch die "Illustrators".



"Tolles Feedback"

Das Prinzip: Die Fans werden im Internet zu Mit-Produzenten und erhalten für ihre finanzielle Unterstützung oftmals ein persönliches Dankeschön. "Generell richten wir uns an alle musikbegeisterten Menschen, natürlich zuallererst an diejenigen, die uns bereits kennen und schätzen, aber natürlich auch an diejenigen, die auf uns erst im Rahmen dieses Projekts aufmerksam wurden und unser Projekt unterstützen möchten", beschreiben die "Illustrators" ihre Kampagnen-Zielgruppe.

"Wir sind eine noch relativ unbekannte Band, jedoch sind wir immer wieder überwältigt, wie häufig wir so tolles Feedback von den Leuten bei den Konzerten oder auch im Netz bekommen. Das treibt uns an und steigert unsere Motivation und unsere Ambitionen."

Ihres Erachtens ist die kleine oder gern auch etwas größere Unterstützung "sinnvoll investiert". Schließlich gehe es darum, ihre Musik, die sie mittlerweile nicht nur auf lokale Festivals wie dem "ab geht die Lutzi", sondern tatsächlich von Berlin bis München tragen, noch bekannter zu machen und möglicherweise "tolle Auftrittsmöglichkeiten" zu erschließen. Natürlich freuen sich die Vier darüber hinaus über viele "Likes & Shares". Auch das helfe ihnen weiter. Denn das mache ihre Musik bekannter. "Sollte das Projekt erfolgreich sein, investieren wir das Geld zu 100 Prozent in die CD-Produktion und alles, was damit zusammenhängt", betonen sie den transparenten Charakter ihrer Aktion.

"Für eine kleine Unterstützung gibt es zum Beispiel die CD schon vor der offiziellen Veröffentlichung oder diverse Merchandise-Produkte", erklärt Maximilian Fuß. Für einen etwas größeren Betrag gäbe es von den "Illustrators" ebenfalls ein Konzert "mit allem Drum und Dran". Charmant ist auch der persönliche Einsatz am Herd. "Bei entsprechender Unterstützung bekochen wir die Leute mit echt fränkischen Gerichten", stellt er in Aussicht. Schließlich ist Frontmann Marcel gelernter Koch. Realisiert werden soll das Vorhaben der jungen Leute, mit hoffentlich genügend Geld, im kommenden Frühjahr. "Sollte das Fundingziel nicht erreicht werden, ist die Teilnahme an der Kampagne dennoch ohne Risiko", stellt der junge Musiker klar. Das Geld fließt zunächst auf eine Art Treuhandkonto. "Der Betrag wird dann am Ende der Kampagne einfach nicht abgebucht." Zu finden ist die Kampagne unter www.startnext.com/illustrators Nicole Oppelt