Auszeichnung für Geselle und Meister

Robert Schmitt, Obermeister der Metzgerinnung Bad Kissingen freute sich, auf der jährlichen Versammlung Johannes Dinkel aus Burglauer für dessen sehr gutes Prüfungsergebnis auszeichnen zu können. Dieser hat den Beruf des Fleischers bei der Metzgerei Glasauer in Münnerstadt erlernt, für seine ausgezeichnete Leistung erhielt er von der Innung einen "Ehrenstahl" überreicht, von der Berufsschule bekam er einen Buchpreis. Schmitt überreichte ihm vor der Versammlung das offizielle Zeugnis, Dinkel ist nun Fleischergeselle. Metzgermeister Heinz-Günter Schlereth erhielt den Goldenen Meisterbrief sowie das Dienstsiegel und eine Anstecknadel. Vor 40 Jahren machte er seinen Handwerksmeister, im Auftrag der Handwerkskammer für Unterfranken überreichte ihm Obermeister Robert Schmitt die Auszeichnung.

Schmitt berichtete von zahlreichen Aktivitäten und Tagungen der Innung. Für eine besonders gute Außenwirkung sorge dabei die Tatsache, dass die Innung jährlich am Rakoczy-Festzug mit zwei Wägen teilnimmt. Von einer sehr positiven Tendenz im Bereich des Fleischerhandwerks wusste der Geschäftsführer des Fleischerverbands Bayern, Lars Bubnick, zu berichten. "Der Stolz kehrt zurück" beschrieb er die Stimmung, die er mehr und mehr beobachtet. Die Wertschätzung für das Gewerbe ließe sich auch daran erkennen, dass die Ausbildung zum Fleischsommelier an der Fleischerschule Augsburg sehr gut besucht sei - ein Zeichen dafür, dass der Verbraucher Qualität und Wertigkeit wieder mehr schätze. "Dies ist erfreulich", bekundete Bubnick. Dennoch werde der Metzger vor Ort mit vielen Problemen behelligt, für die die Politik Lösungsmöglichkeiten bieten müsse. So würden die Betriebe besonders unter den Kosten des "Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien" (EEG) leiden - während die Industrie hier ausgenommen sei, müssten die Metzgereien vor Ort den Ausgleich in voller Höhe leisten. Ein Unding, wie der Geschäftsführer des Fleischereiverbands Bayern beklagte. Positiv angelaufen sei ein Projekt, das der Verband gemeinsam mit dem Fleischerverband ins Leben gerufen habe. Unter dem Motto "Ernährung macht Schule" können Schulklassen die Metzgereien besuchen, die dabei ihre Arbeit vorstellen können. "Dadurch erhoffen wir auch, dringend notwendigen Nachwuchs zu finden", so Bubnick. Als ein leidiges Thema bezeichnete er die überbordende Bürokratie, unter die das Fleischerhandwerk besonders zu leiden habe. "Hier müssten dringend Entlastungen von der Politik kommen", forderte er. Das so genannte Bürokratieentlastungsgesetz habe hier keine Abhilfe schaffen können, sagte er mit Bedauern.

Amtstierarzt Dr. Thomas Koy vom Landratsamt Bad Kissingen freute sich über die Einladung zur Versammlung: "Es ist wichtig, die Stimmung wahrzunehmen und die Situation vor Ort zu sehen". Er informierte die anwesenden Metzger unter anderem über den Begriff des Mindesthaltbarkeitsdatums. Auch über die Afrikanische Schweinepest wusste er einiges zu berichten. Diese sei für den Menschen ungefährlich, dennoch beklagten besonders die Jäger Einbrüche beim Verkauf von Wildschweinfleisch. "Bis die Situation ganz ausgestanden ist, wird es noch lange Zeit dauern", mutmaßte er. Über die Zusammenarbeit mit den Betrieben zog er ein positives Resümee. "Der Verzehr von Wildschweinfleisch ist unbedenklich, hiervon geht keine Gefahr aus", betonte noch einmal Obermeister Robert Schmitt. Sorgen bereite den Metzgern wie in allen Handwerksberufen jedoch die Nachwuchssituation. Es sei jedoch nicht leicht, hier Abhilfe zu schaffen. Umso mehr freute es ihn, dass Johannes Dinkel nun Fleischergeselle ist.