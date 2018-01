Austausch in lockerer Atmosphäre

Der Neujahresempfang der Gemeinde Ramsthal ist eine inzwischen lang gepflegte Veranstaltung, zu der Vereinsvorstände, Vertreter der Kirche und Beschäftigte der Gemeinde eingeladen werden. In diesem Jahr wurde der Kreis der geladenen Gäste um alle Gewerbetreibenden und alle Ramsthaler Neubürger erweitert. Die Resonanz aus dem Bereich der Gewerbetreibenden blieb überschaubar, aber die Ramsthaler Neubürger nutzten die Einladung zahlreich.

Bürgermeister Alfred Gündling konnte Altbürgermeister und Ehrenbürger Franz Büttner, Ehrenbürger Adolf Keller sowie Pater David und Pfarrer Sony begrüßen. Auch die Ramsthaler Weinprinzessin hieß er willkommen. Unter den geladenen Neubürgern war auch die jüngste, erst am 11. Januar 2018 geborene Ramsthalerin Ida Boer mit ihren Eltern Dana Boer und Sebastian Greubel. Der kleine Gast ignorierte, an die Mutter geschmiegt, den Rummel der Veranstaltung.

Gündling betonte den Zweck des Neujahrsempfanges als Möglichkeit, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. "Wir Ramsthaler sind ein geiles Völkchen. Wir haben es über Jahre hinweg geschafft, nicht nur bekannt zu sein, sondern auch bekannt zu bleiben. Daran arbeiten wir weiter", meinte er sichtlich stolz. Er dankte allen, die sich für das Gemeinwohl eingesetzt haben und betrachtet diesen Einsatz als Qualitätsmerkmal der Gemeinde. Für die Zukunft wünschte er sich, dass das "Wir" weiterhin mehr Bedeutung als das "Ich" in der Gemeinde habe. Für die Zukunft betonte er, dass der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Grenzen gesetzt seien. Es könne nicht immer nur gefordert werden. Er sieht die Verpflichtung eines jeden Bürgers, sich nach seinen persönlichen Gegebenheiten einzubringen.



Ehrungen

Traditionell werden beim Empfang auch Bürger geehrt, die sich durch besonderen Einsatz oder Leistungen im vergangenen Jahr verdient gemacht haben. Die Jugendtennisspieler des SV Ramsthal Leon Dehner, Justus Jaksch Daniel Müller und Konstantin Jaksch stiegen 2016 in die Bezirksliga auf, in der sie 2017 ungeschlagen Meister wurden. Auch bei den nordbayerischen Meisterschaften wurden die vier Vizemeister. Die Ehrung konnten sie leider nicht persönlich erscheinen, da sie an einem Turnier teilnehmen mussten.