Ausgezeichnete Anne Maar

Anne Maar, die 52-jährige Chefin des Theater Schloss Maßbach -

Unterfränkische Landesbühne, ist die neue Trägerin des Kulturpreises der

unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken. Im Rahmen einer

Feierstunde im Schloss Maßbach überreichte ihr Bezirkstagspräsident Erwin

Dotzel den mit 5000 Euro dotierten Preis. Während der Feier erwähnte sie

nicht, was sie mit dem Geld machen will. In einem Rundfunkinterview eine

Stunde vorher hatte sie allerdings angekündigt, ihre Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter einladen zu wollen und zog den Kauf eines E-Bikes in Erwägung.



Der Bezirkstagspräsident konnte unter den zahlreichen Gästen, die zur

Preisverleihung gekommen waren, auch Regierungspräsident Dr. Paul

Beinhofer, Landrat Dr. Thomas Habermann (Landkreis Rhön-Grabfeld) und den

stellvertretenden Landrat Emil Müller (Landkreis Bad Kissingen) begrüßen.

In seiner Rede betonte er, es sei eine exzellente Wahl gewesen, Anne Maar

mit dem unterfränkischen Kulturpreis auszuzeichnen. "Unser Kulturpreis

zeigt, dass Unterfranken eine sehr kunstsinnige Region ist. Unterfranken

ist eine Region der Künstler und Kunstliebhaber." Kultur sei ein

wesentlicher Bestandteil unserer Heimat. Deshalb sei es wichtig, die Kultur

und die Kulturschaffenden zu ehren und zu unterstützen. Dazu soll der im

Jahr 1985 erstmals vergebene Kulturpreis dienen, der höchstens alle zwei

Jahre verliehen werden soll.



Der Schriftstellerin Nora Gomringer, Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin und

Direktorin des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg,

war es vorbehalten, Anne Maar und ihre Arbeit nicht nur als

Theaterleiterin, sondern auch als Autorin von Kinderbüchern, Theaterstücken

und Drehbüchern sowie als Regisseurin zu würdigen. Anne Maar übernahm die

Leitung des Theaters mit seinen drei Bühnen (intimes Theater, Freilichtbühne

und Theater im Pferdestall) sowie bis zu 25 unterschiedlichen

Gastspielorten in Franken und darüber hinaus im Jahr 2003. Das Theater hat

62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Kasse über Theke und

Hauswirtschaft bis zu Veranstaltungstechnik, Schreinerei und Bühnentechnik

und natürlich Dramaturgie, Theaterpädagogik, Regieassistenz und den

Schauspielern. Anne Maar betont immer wieder, dass Theater eine

Gemeinschaftsleistung ist, freute sich Nora Gomringer. Auf Schloß Maßbach

gelte das ganz besonders, da man hier auch zusammen wohne und lebe - "wer

den anderen als ganzen Menschen kennen lernt, spielt anders mit ihm auf

einer gemeinsamen Bühne."



"Wer in der Kultur meint, die Jugend aussparen zu können, der handelt

falsch, denn die Zukunft der Kultur sind die Pubertierenden, die es zu

erreichen und für Inhalte zu entzünden gilt", betonte Nora Gomringer und

warnte davor, die Kultur zu Gunsten des Sports zu vernachlässigen, Gelder

zu minimieren oder gar zu streichen. Die Theater seien auf Zuwendungen,

Gelder der Städte, Kommunen, des Landes angewiesen. Aber die Kultur koste

nicht nur Geld, sie bringe auch wieder Geld, Prestige, guten Ruf,

Anziehungskraft, Verbundenheit mit Land und Leuten zurück. Sie erinnerte

daran, dass in den nächsten Wochen Nikolausstiefel und Gabenteller gefüllt

werden. Ihr Vorschlag: " Ein Theaterabonnement kann eine lebensprägende

Sache sein und vielerlei Klugheit nach sich ziehen."



Im Theater Schloss Maßbach gehe es um alle Theaterbesucherinnen und

Besucher. Mit ausgeklügeltem Programm werde der Theatergänger gelockt,

amüsiert, angeregt und belehrt. Diese Gegensätze verstehe man hier stilvoll

zu verbinden. Allein in dieser Spielzeit reiche das Spektrum von Kafka über

Schiller bis zu Ronja Räubertochter und anderen Stücken.



"Das ist ein Preis für uns alle", sagte Anne Maar in ihrer kurzen

Dankesrede, um damit auf den Auftritt von drei Bänkelsängern (Benjamin

Jorns, Ingo Pfeiffer Susanne Pfeiffer) überzuleiten, die humorvoll das

Theater und das Leben von Schauspielern vorstellten.



Zur Person: Anne Maar wurde 1965 in Stuttgart geboren. Sie ist die Tochter

des Kinderbuchautors Paul Maar und der Familientherapeutin Nele Maar

und die Enkelin des Schauspielers

und Theaterregisseurs Oskar Ballhaus und dessen

erster Ehefrau, der Schauspielerin Lena Hutter. Sie gründeten 1946 in Coburg

das "Fränkische Theater", das 1960 ins Schloß Maßbach umzog. Nach dem

Abitur in Berlin begann Maar als Museumswärterin zu arbeiten und verfasste

gemeinsam mit Andreas Fröhlich mehrere Drehbücher unter anderem für die

Kinderserie Siebenstein . Später arbeitete sie zunächst

als Regieassistentin, später als Regisseurin am Theater. 1993 erschien ihr

erstes Kinderbuch. Nach dem Tod ihrer Großmutter Lena Hutter übernahm sie

2003 das Theater Schloss Maßbach und setzt damit die Tradition ihrer Großeltern fort. (Quelle:

Wikipedia)