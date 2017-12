Aus Brasilien an die Saale

Eine Bereicherung für beide Seiten war der fünftägige Besuch des brasilianischen Priesters Padre Emmanuel Pereira de Andrade in Hammelburg. Bis Februar war er Pfarrer in Juruti Velho, dem Einsatzort der Hammelburger Sternschwester Johannita Sell.

Mit Padre Emmanuel weilte eine sechsköpfige Delegation aus dem Amazonasgebiet in Deutschland, unter ihnen Bischof Dom Bernardo Bahlmann. Die Brasilianer waren gekommen, um das Jubiläum "Fünf Jahre Partnerschaft" zwischen den Diözesen Würzburg und Óbidos zu feiern und die Kontakte zu den Menschen in der deutschen Partnerdiözese zu vertiefen.



Fröhlicher Empfang

Ein fröhlicher Empfang wurde Padre Emmanuel gleich am ersten Tag beschert: Kaum eine Stunde in Hammelburg, hatte er einen Einsatz als Begleiter des heiligen Nikolaus in der Bürgerspitalkirche. Dort teilte er mit dem Nikolaus und Pfarrer Thomas Eschenbacher Schokoladennikoläuse an die vielen Kinder aus.

Auf vielfältige Weise lernte der Brasilianer die unterfränkische Stadt kennen: So stand ein nächtlicher Stadtrundgang mit Kneipenbesuch auf dem Programm, es gab einen Blick auf die Stadt und das Saaletal von verschiedenen Türmen und Bergen aus, einen Spaziergang durch die Weinberge, eine kleine Weinprobe, den Besuch in der Schule, eine Krankenkommunion, die brandneuen Videos von habtv, eine Fahrt zum Kreuzberg sowie den Besuch des Bauernmarktes.

Ein besonderes Highlight war für Padre Emmanuel das Weihnachtsoratorium. Und eine ganz neue Erfahrung: Kälte und Schnee. Beschäftigt hat ihn die Geschichte, immer wieder fragte er nach Details vom Stadtbrand von 1854 und auch vom Zweiten Weltkrieg. Beeindruckt zeigte er sich unter anderem von der Architektur der Kirchen.

Bei der Fahrt durch die Pfarreiengemeinschaft wurde deutlich, wie unterschiedlich die Verhältnisse in Deutschland und Brasilien sind: Während der entfernteste Ort der Pfarreiengemeinschaft - Gauaschach - in zehn Minuten mit dem Auto zu erreichen ist, muss Padre Emmanuel zu seiner entferntesten Gemeinde neun Stunden mit dem größeren und nochmal sechs Stunden mit dem kleinen Boot fahren.

Wie hat ihm das Essen geschmeckt - unter anderem Tätscher und Gerupfter? Emmanuel antwortet diplomatisch: "Jedes Land hat sein eigenes Essen,

seine regionalen Spezialitäten." Aber seine Mutter habe ihm schon als Kind eingeschärft: "Wenn man rausgeht, ist man nicht wählerisch." "Der Haxen auf dem Kreuzberg war sehr gut", lobt er.

Natürlich spricht Emmanuel nur brasilianisches Portugiesisch. Pfarrer Thomas Eschenbacher hatte seit Wochen gebüffelt, um die nötigste Kommunikation mit seinem Gast zu stemmen. Dazu waren im Wechsel verschiedene Dolmetscher im Einsatz: die Hammelburger Alfred Ruppert und Lukas Baden sowie Manuel Bartel aus Rechtenbach. Die Kommunikation funktionierte aber auch auf ganz anderer Ebene - wohl deshalb, weil die "Türflügel der Herzen" füreinander weit offen stehen.