Arbeitseinsatz in Tansania

Zum Arbeitseinsatz sind die drei Vereinsmitglieder Kirsten Sauer, Bernd Greubel und Uwe Tobaben waren in Tansania, um dort die Maßnahmen an mehreren Baustellen zu begleiten.Beim Kindergarten Kiparang'anda läuft der Betrieb vorbildlich. Gerade kann ein Teil der Kasawa-Ernte eingebracht werden. Schon seit Monaten muss kaum noch Essen zugekauft werden, da der Ertrag das tägliche Essen sichert. Eine Wasserleitung wird zu einer neuen Zapfstelle gelegt. In der Trockenzeit soll damit umliegenden Familien ermöglicht werden an sauberes Trinkwasser zu gelangen. Außerdem wird das Schulgebäude mit Strom versorgt. Jetzt beleuchtet ein Strahler nachts die Grundstücksgrenze. In letzter Zeit ist es immer häufiger zu Diebstählen von Obst und Gemüse gekommen. Ein von Termiten zerfressener Türrahmen wird ersetzt und ein zerbrochenes Abflussrohr wird ausgetauscht, weil sich das Abwasser zurückgestaut hat. Außerdem werden die Solarbatterien erneuert, da sie nach nunmehr fünf Jahren ihren Geist aufgegeben hatten.Der Kindergarten in Bigwa hatte bereits am 20. März den Betrieb aufgenommen. Da das Fundament des 5000 Liter-Tanks sich gesetzt hat, kam es zu Rissen in der Mauer, die neu abgestützt wird. Für die Kleidergröße der Kinder wird Maß genommen und schon wenige Tage später bekommen sie zu ihrer großen Freude ihre erste Schuluniform. Für die Küche werden Maismehl, Zucker und andere Zutaten beschafft und ab sofort kann ein tägliches Essen zubereitet werden.Beim Kindergarten in Magoza, das mitten im Busch liegt, wird der Bau fortgesetzt. Das im ersten Arbeitsschritt gemauerte Fundament ist gut ausgetrocknet und so kann sofort weiter gearbeitet werden. Die Dorfbewohner hatten sich verpflichtet 2000 Backsteine und 450 Fenstersteine zu produzieren. Leider gab es keine Fenstersteine, dafür aber 3000 Backsteine. In aller Eile müssen Arbeiter gefunden werden, die die dringend benötigten "luva" herstellen können. Schon am nächsten Morgen beginnen sie direkt an der Baustelle mit der Produktion. So werden Zeit und vor allem Transportkosten gespart. Da sich die verschiedenen Stellen, wie Bürgermeister, Ortsvorsteher und andere nicht absprechen, kommt es immer wieder zu Problemen. Einmal ist kein Sand da, am nächsten Morgen fehlt das Wasser und ein wieder anderes Mal sind die Backsteine nicht herangetragen. All das führt zu ständigen Bauverzögerungen und erst eine einberufene Versammlung aller führt zu einem einigermaßen zufriedenstellenden Ablauf. Jetzt geht es zügiger voran und sehr schnell ist der Rohbau hochgezogen und das Dach montiert. Danach ruht die Baustelle zwei Wochen, damit alles gut austrocknen kann. Die Türen werden in Auftrag gegeben, während in Nguguti weitergearbeitet wird und ein Besuch in Igoma ansteht.Nach der Arbeitspause geht es damit weiter, dass die Toiletten im Rohbau hochgezogen werden und Lehrer- und Klassenzimmer gefliest werden. Danach werden sie noch innen gestrichen. Alle Fenster bekommen Gitter, damit kein Kleingetier und vor allem keine Fledermäuse eindringen können. In der Küche wird die Kochstelle fertig gemauert. Die Dächer werden mit Dachrinnen ausgestattet, um in zwei Wassertanks Regenwasser aufzufangen. 5000 Liter stehen dann zur Verfügung, um die Versorgung zu gewährleisten. Aber es bleibt bis zuletzt spannend, denn der Schreiner liefert die Türen nicht. Erst unter Androhung ihn mit der Polizei abzuholen, erscheint er am vorletzten Tag und setzt die Türen ein. Jetzt kann alles überzählige Material eingelagert und verschlossen werden. Wieder muss alles gut durchtrocknen, bevor der letzte Bauabschnitt Ende des Jahres erfolgen kann. Bei diesem müssen noch die Toiletten angeschlossen werden und alle Gebäude sollen ihren finalen Außenanstrich bekommen. Hocker und Schulbänke sind bereits in Auftrag gegeben. Tisch, Stühle und Regale für den Lehrer oder die Lehrerin, sowie ein Aufbewahrungsschrank nebst Equipment für die Küche müssen noch beschafft werden. Ab Januar 2018 soll der Kindergarten mit erst einmal 40 Kindern in Betrieb genommen werden.Bei der Shule Msingi Nguguti hat der Rohbau für zwei Klassenzimmer inzwischen ein Dach bekommen und die Fußböden sind fertig. Auch Fenster und Türen sind vorhanden, so dass bereits behelfsmäßig Unterricht gehalten werden kann. Die Hammelburger Helfer nutzen die einwöchigen Ferien aus, um das Gebäude innen und außen zu verputzen. Danach werden noch Zimmerdecken eingezogen. Für zwei andere komplett kaputte Klassenzimmer werden neue Dachbleche gekauft, da es durch faustgroße Löcher hinein regnet. Außerdem werden die einem Kartoffelacker ähnelnden Fußböden erneuert.Die Schulleiterin führt ihre Schule mit vollem Einsatz und kontrolliert unermüdlich alle Maßnahmen, damit sie auch wie besprochen ausgeführt werden.Während einer kurzen Safari, steht auch ein Besuch in der Grundschule Igoma in den Livingstonebergen an. Dort hat der Verein vor zwei Jahren begonnen die Schule aus den 20er Jahren von Grund auf zu renovieren. Zuletzt stand noch der Wiederaufbau der Küche an. Die Hammelburger werden herzlich willkommen geheißen und stolz zeigt man ihnen die in neuem Glanz erstrahlende Schule. An sieben Kochstellen kann jetzt wieder das tägliche Essen für rund 600 Schüler zubereitet werden.Wegen Umbaumaßnahmen am Pförtnerhaus des Hammelburger Krankenhauses mussten die Sammelcontainer vorübergehend entfernt werden. Sie stehen jetzt wieder wie gewohnt am alten Ort. Bei der diesjährigen Straßenkleidersammlung im September ermöglichten selbstlos zur Verfügung gestellte Fahrzeuge und zahlreiche zupackende Hände eine reibungslose und rasche Verladung. Er findet im Nebenraum Zur Alten Wache in der Berliner Straße in Hammelburg statt.SpendenkontoAfrika Hilfe Franken e.V.: FLESSABANK / Bankhaus Max Flessa KGCode-BIC: FLESDEMM / IBAN: DE41 7933 0111 0000 3100 58