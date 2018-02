Angehende Generale und Admirale treffen in Hammelburg Infanterie

Die Vertreter des Ausbildungszentrums vermittelten dem angehenden Spitzenpersonal von Streitkräften aus aller Welt beim Lehrgang "General- und Admiralstabdienst" ein Bild vom Kampf der Infanterie auf den "letzten 100 Metern vor der Entscheidung".



Bereits bei der Begrüßung gab der stellvertretende Kommandeur und Leiter des Bereichs Lehre und Ausbildung, Oberst Axel Grunewald, die Zielsetzung des Besuchs vor: "Die Infanterie braucht 'Typen', die dahin gehen, wo es weh tut. Der Infanterie gehören die letzten 100 Meter vor der Entscheidung", skizzierte er deren Auftrag. Insbesondere die körperlichen Anforderungen an einen Infanteristen seien hoch und dürften unter keinen Umständen gesenkt werden.





An einem konkreten Beispiel bedeute dies im übertragenen Sinne, dass jeder Infanterist die Bundeswehr-typische zwei Meter hohe Holzwand der Hindernisbahn mit voller Ausrüstung überwinden können muss. "Nur wer die Wand schafft, ist dabei", nannte er eines von vielen Kriterien auf dem Weg zum Infanteristen.



Rückkehr an die "Alma Mater"

Nach der Begrüßung erhielten die 49 Lehrgangsteilnehmer und -teilnehmerinnen aus 40 Herkunftsstaaten Vorträge zum Ausbildungszentrum Infanterie sowie dem Vereinte Nationen Ausbildungszentrum der Bundeswehr. Viele waren bereits als Vereinte-Nationen-Beobachter in Krisen- und Konfliktherden eingesetzt. Zwei Teilnehmer durchliefen ihre Offizierausbildung als ausländische Kadetten an der ehemaligen Infanterieschule in Hammelburg und kehrten gespannt an ihre "Alma Mater" zurück.



Stationen zur Ausrüstung der Infanterie

Nach den Vorträgen folgte ein dreiteiliger Stationskreislauf. Die erste Station vermittelte unter dem Titel "Führung und Aufklärung" einen Eindruck von technischen Systemen der Infanterie, welche zur Informationsgewinnung und -weitergabe dienen. So liefert beispielsweise die Drohne "Mikado" Luftbilder, welche den Soldaten Aufschluss über Position und Tätigkeiten des Feindes geben. Diese Informationen werden anschließend in das "Führungs- und Informationssystem des Heeres" übergetragen, wo sie ein definierter Nutzerkreis digital abrufen kann.



Die zweite Station "Wirkung und Verbringung" informierte über die Handwaffen der Infanterie und die Ausrüstung der Fallschirmjäger. Die abschließende Station "Ausbildung und Simulation" gab einen Eindruck, wie Simulationssysteme und moderne Technik die Ausbildung der Soldaten sinnvoll ergänzen. Der Vorteil einer simulationsgestützten Ausbildung besteht insbesondere in der Ressourcenersparnis.









Einen Eindruck von der Infanterie



Am Ende des Besuchs zog der Delegationsleiter, Oberstleutnant im Generalstabsdienst Andreas Eckel, das Fazit: "Hammelburg ist nicht nur die letzte Station unserer Südreise, es ist auch der Höhepunkt." Die Lehrgangsteilnehmer würden auf Führungsverantwortung auf höherer taktischer Ebene vorbereitet. "Gerade deswegen brauchen wir einen Eindruck davon, was es heißt, auf den letzten 100 Metern eines Gefechts die Entscheidung herbeizuführen. Diesen Eindruck haben Sie und ihre hochengagierten Ausbilder uns vermittelt."