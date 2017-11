Altstadtadvent und Straßenkalender

Beim Altstadtadvent finden Besucher dort Speisen und Getränke sowie Dekorationsartikel und Kunsthandwerk.



Offiziell eröffnet wird der Altstadtadvent am Samstag, 2. Dezember, um 17 Uhr mit dem Auftritt des Christkinds. Die Höfe sind am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet.



Weihnachtsstände am Marktplatz bieten an beiden Tagen von 12 bis 20 Uhr Kulinarisches sowie adventliche Artikel. Da der Rathausdurchgang wegen der Bauarbeiten geschlossen ist, stellen die Kunsthandwerker ihre Produkte diesmal im Erdgeschoss des früheren Kaufhauses am Marktplatz aus. Dort gibt es unter anderem Weihnachtsschmuck und Krippenzubehör sowie Handarbeitsartikel zu kaufen.



Zum wohl letzten Mal baut der Tierschutzverein seinen Flohmarkt auf. Im Kaufhaus finden sich Bücher und in der Markthalle allerlei Trödelartikel. Der Flohmarkt ist bereits am Freitagvormittag geöffnet. Die Gruppe "Kunst vereint" präsentiert parallel zum Altstadtadvent in den Gewölben des Winzerkellers ihre große Kunstausstellung. Sie ist ab Freitagabend zu sehen.



Die Hammelburger Einzelhändler organisieren wieder einen Straßenadventskalender. Er wird diesmal mit einer größeren Aktion am Freitag, 1. Dezember, um 17.30 Uhr auf dem Viehmarkt eröffnet.



Danach schmückt an jedem Tag bis Heiligabend ein anderes Innenstadt-Geschäft ein Schaufenster als Adventskalender-Fenster. An den Adventssamstagen kann in der Innenstadt wieder kostenlos geparkt werden. Und am Samstag, 16. Dezember, werden die Weihnachtsbäume aus der Straßendekoration wieder für einen guten Zweck verkauft. Die Bäume sind von 8 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz zu haben.