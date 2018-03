Aktive Jugendarbeit bei den Musikanten

Zur Jahreshauptversammlung präsentierten sich die Sulzthaler Musikanten als aktiver Verein, der auch zu einem lebendigen Dorfleben beiträgt. Das bestätigte auch Bürgermeister August Weingart in seinen Grußworten.



In Sachen Jugendarbeit ist der Verein vorbildlich aktiv: "Ich freue mich besonders, dass wir seit Januar 2018 wieder eine Flötengruppe gründen konnten. Nachdem durch den Personalwechsel im Kindergarten keine Flötenausbildung mehr dort angeboten wird, hat sich für uns die Gelegenheit geboten, diesen zu übernehmen", erklärte Vorsitzende Bianca Mende. Die Kindergarteneltern wurden angesprochen und die Unterrichtszeit in den Kindergartenalltag eingefügt, damit die Kinder nicht extra gebracht werden müssen.



Die Vorsitzende dankte Kindergarten-Team und Gemeinde , dass die Räumlichkeiten im Kindergarten dafür zur Verfügung stehen. "Ich freue mich besonders, dass wir mit unserer jüngsten Musikerin Viktoria eine Lehrerin für die Kinder gewonnen haben", zollte die Vorsitzende der Jugendlichen Respekt. Unterstützt wird Viktoria von Klarinetten-Lehrerin Eva Schaub. Auch die Mitgliederzahlen entwickeln sich positiv: Die Zahlen stiegen leicht an auf insgesamt 155 Mitglieder. Zur musikalischen Arbeit berichtete Dirigent Roland Bauer.



Für den gesamten Verein konnte Vorsitzende Bianca Mende auf insgesamt zehn Auftritte blicken - in der Marktgemeinde selbst, wie zur Kirmes, und in der Umgebung, aber auch in Fladungen und Modlos. Bei der gemeinsamen Fahrt nach Bodenmais im Bayerischen Wald wurde ebenfalls ein Konzert gegeben. Weiterhin engagierte sich die Sulzthaler Musikanten zu zahlreichen kirchlichen Anlässen. Auch innerhalb des Vereins wird die Geselligkeit gepflegt und gemeinsame Ausflüge unternommen. Im Vereinsring ist der Musikverein ebenfalls aktiv und unterstützte beispielsweise beim Generalputz.



Termine 2018:

29. April: Feuerwehrfest in Euerdorf

6. Mai: Feldgeschworenentagung in Sulzthal

21.Mai: Weckruf am Bierkeller

11.Juni: Sulzthaler Pfarrfest

9. Juli: Straßenweinfest