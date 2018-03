Abenteuerliche Reisen

Die katholische öffentliche Bücherei Ramsthal veranstaltet einen Vortrag mit dem aus Ramsthal stammenden Matthias Soeder am Donnerstag, 26. April 2018, um 19.30 Uhr im Pfarrheim in Ramsthal. Mit Video - und Fotounterstützung erzählt er an diesem Abend von der aufregenden Recherche für sein neues Buch "Herzschlag der Gewalt". Er beschreibt, wie er in Nairobi verhaftet wurde und spricht von seinen Erfahrungen im Drogenschmuggel von Südamerika. Er gibt Einblicke in seine Einsätze als Kapitän auf dem Frachtjumbo und liest dazu einzelne Episoden aus seinem Buch.

Matthias Soeder nimmt die Zuhörer mit auf die gefährliche Reise eines Frachtpiloten, der auch Geheimagent ist.

Der Thriller-Autor und Frachtpilot wohnt in Unterfranken, doch sein Einsatzort ist Luxemburg. Von dort fliegt der Kapitän mit dem Jumbo kreuz und quer durch die Welt.Fremde Kulturen faszinieren ihn. Jeder Tag bringt neue Menschen und neue Erlebnisse. Die Abenteuer auf seinen Reisen inspirieren ihn und so entdeckte Matthias Soeder seine Liebe zum Schreiben von Geschichten. Er absolvierte ein Fernstudium in Belletristik. An der Fernschule wurde er für den Förderpreis nominiert. Einige seiner Kurzgeschichten erschienen im Sommer 2016 in einer Anthologie. Und nun hat er sein erstes Buch veröffentlicht. In dem Thriller "Herzschlag der Gewalt" geht es um einen Frachtpiloten, der als Geheimagent einen Terroranschlag in Nairobi verhindern muss. Schweinfurt, Würzburg und Hammelburg kommen als Nebenschauplätze vor. In der Geschichte vermischt Matthias Soeder seine kreative Fantasie mit tatsächlichen weltpolitischen Geschehnissen. Aufgrund seiner Erfahrung als Frachtpilot konnte Matthias Soeder auf fundiertes Expertenwissen zurückgreifen.



Zum Buch:

Alexander Hartmann führt ein gefährliches Doppelleben: Vordergründig ein harmloser Frachtpilot, übernimmt er immer wieder riskante Aufträge für den deutschen Geheimdienst.

Dann verliebt sich Hartmann in die ahnungslose Valentina. Um sie nicht zu gefährden, will er aussteigen. Doch der Chef des Bundesnachrichtendienstes weiß von seiner kriminellen Vergangenheit und erpresst ihn: Knast oder Kooperation für einen letzten Fall.

Alexander hat keine Wahl. Er muss den hochbrisanten Auftrag annehmen, um nicht für Jahre hinter Gittern zu verschwinden, und noch wichtiger, um nicht die Liebe der gesetzestreuen und pazifistischen Valentina zu verlieren.

In Nairobi planen somalische Terroristen einen perfekt inszenierten Massenmord auf eine deutsche Einrichtung. Hartmann soll den Anschlag verhindern und die Drahtzieher überführen. Doch zu spät erkennt er die wirklichen Hintergründe des Anschlags. Die unglaubliche Wahrheit bringt auch Valentina in Gefahr. Es entbrennt ein Kampf gegen menschliche Gier und Machtgelüste. Ein Kampf ums nackte Überleben und um Gerechtigkeit.

Karten gibt es im Vorverkauf während den Öffnungszeiten der Bücherei, Kirchgasse 15; Mittwoch:18 bis 19.30 Uhr, Sonntag: 10.30 bis 11.30 und an der Abendkasse. Der Autor spendet den Erlös einer sozialen Einrichtung.