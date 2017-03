Zufrieden mit Jahrgang 2016

von ANDREAS LOMB

Der junge Vorstand des Weinbauvereins Ramsthal konnte seinen Mitgliedern in der Jahreshauptversammlung einen positiven Rückblick auf das Jahr 2016 bieten. Bei den Neuwahlen des Vorstands gab es kein Problem. Alle bisherigen Amtsträger wurden wieder gewählt.

Vorsitzender Lorenz Neder gab einen Überblick über den Weinjahrgang 2016, der inzwischen in Teilen den Weg in die Flaschen gefunden hat. "Das Jahr 2016 war am Ende so, wie wir es uns gewünscht haben" , fasste er zusammen und meinte dass Qualität und Quantität des Jahrganges in Ramsthal überdurchschnittlich waren.



Prominenz in den Weinbergen

Den Höhepunkt der Veranstaltungen im Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden Sebastian Greubel bildete die Vorstellung der neuen Weinprinzessin Myriam Gößmann-Schmitt, die die Nachfolge von Irina Neder antrat. Bereits kurz vor der Eröffnung des Terroir f - Aussichtspunktes wurde ein Wein- und Federweißenausschank dort durchgeführt, der zahlreiche Besucher anzog.

Vor wenigen Tagen war der Weinbauverein in die Pflanzung eines Zwetschgenbaumes als "Baum des Jahres" eingebunden. Die Aktion hatte ihren Auftakt in Ramsthal und führte politische und Weinbauprominenz aus Unterfranken in die Ramsthaler Weinberge. Für den Wein und den Tourismus in Ramsthal war diese Veranstaltung ein großer Erfolg.

Alexander Unsleber konnte in seinem Kassenbericht auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Veranstaltungen seien erfolgreich verlaufen und haben die wirtschaftliche Lage des Vereins weiter verbessert.



Weinfest am Dorfplatz

In seiner Vorschau wies der Vorsitzende noch einmal darauf hin, dass der Pflanzung des Baumes des Jahres keine Vereinsveranstaltung war und somit auch durch den Verein keine Einladung an Mitglieder oder Bürger erfolgen konnte. Der Verein leistete organisatorische Unterstützung bei der Veranstaltung und stellte einige Helfer. Herzlich eingeladen sind aber alle Gäste zum Weinfest auf dem Dorfplatz, welches am 20. und 21. Mai stattfindet. Traditionell wird eine Vereinsabordnung auch wieder am Rakoczy-Umzug teilnehmen. Am 8. Oktober wird ein Wein- und Federweißenausschank am Terroir f-Punkt durchgeführt. Auch zwei Tagesausflüge stehen noch auf dem Programm, zu denen Details folgen sollen.

Aus der Versammlung wurde ein Gerätepool der Ramsthaler Vereine angesprochen, in denen viele Geräte mehrfach vorhanden sind. Der Vorsitzende will diese Anregung noch einmal bei der Versammlung der Vereinsgemeinschaft ansprechen.



Ehrungen

60 Jahre Eugen Neder



40 Jahre Elmar Grau und Leo Brand



25 Jahre Gerald und Ralf Baldauf, Gustav Neder, Bernhard Sixt und Michael Simon

Vorstand Lorenz Neder (Vorsitzender), Sebastian Greubel (Stellv. Vorsitzender) Ilona Gößmann-Schmitt und Alexander Unsleber( Kasse) , Markus Lomb (Schriftführer). Marko Röthlein und Rainer Keller (Beisitzer)