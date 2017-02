Wiedersehen mit alten Bekannten

Aura an der Saale kann feiern: Dies bewiesen wieder einmal die Frauen bei der 14. Weibersitzung in der ausverkauften Festhalle. Auch im Jubiläumsjahr der Faschingsfreunde Aura begeisterten die 14 Elferratsdamen mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm das Publikum.

Nach dem Einzug des Weiberelferrates mit ihrem Gastverein aus Wiesentheid und Arnstein ging es auch schon los mit der Bespaßung der feierwütigen und originell verkleideten Frauen.



Fantasievolle Kostüme

Die Auraer Garde "Wild Cats" eröffnete mit ihrem Tanz zum Thema Alice im Wunderland die Sitzung. Mit ihren fantasievollen Kostümen und dem gelungenen Tanz stimmten sie die Gäste sofort auf den Abend ein. Die ausgelassene Stimmung freute im Anschluss die Hellsöwer aus Oberthulba. Das Männerballett heizte den Frauen mit ihrem Tanz "Streets of New York" richtig ein. Ideenreich und mit tollen Kostümen präsentieren sie sich auf der Bühne und ernteten dafür den verdienten Applaus des Publikums.

Danach konnten die Damen einen alten Bekannten auf der Bühne begrüßen, doch dieser kam nicht alleine. Dr. Albin Friedrich hatte zur Verstärkung seine aus Amerika eingereiste Bauchrednerpuppe mitgebracht. Die Frauen im Saal lauschten dem Zwiegespräch der beiden bis zum letzten Wort - fasziniert von dieser wundervoll gefertigten Puppe. Der Beifall für diesen Auftritt nicht auf sich warten ließ.

Viele starke Männer brachte das Männerballett aus Büchold auf die Bühne. Mit ihrem kraftvollen Tanz als Holzfäller begeisterten sie die Damen in Handumdrehen. Nicht nur der Tanz, auch die Aufforderung doch mal die Muckis spielen zu lassen, kam beim weiblichen Publikum sehr gut an. Im Anschluss daran berichtete ein Security (Marc Scheller), über seine Erlebnisse, die er mit viel Wortwitz und Gewandtheit vortrug. Bunt und gekonnt zeigten die "Wengert Bengel" aus Hammelburg ihren bis aufs i-Tüpfelchen einstudierten Tanz mit dem Thema American Dream. Sie ließen es am Schluss mit Konfettikanonen noch mal so richtig krachen und heimsten auch für sich den verdienten Applaus ein.Als Herman und Mathilde auf die Bühne kamen, war dies ein Angriff auf die Lachmuskeln aller Frauen. Mit ihrem absolut grandios vorgetragenen Beitrag reizten sie das Zwerchfell bis zum Muskelkater. Wohlverdient genossen Klaus Bollwein und Birgit Schreiber die Begeisterung.

Die Gäste hatten nicht nur Spaß, sondern konnten bei einer Preisverleihung (mit dem Abschnitt der Eintrittskarte) auch Preise mit nach Hause nehmen. Pünktlich dazu trafen das Prinzenpaar Melanie I. und Alexander I. mit ihrer Delegation von ihrem Ausflug in die Staatskanzlei zu Horst Seehofer und Barbara Stamm wieder in Aura ein. Die Prinzessin übernahm als Glücksfee die Ziehung der Abschnitte. Die kurze Programmpause nutzten die Damen vom Elferrat auch, um sich bei ihrer langjährigen Sitzungspräsidenten und Gründungsmitglied des Weiberelferrates für ihre geleistete Arbeit und ihren Einsatz zu bedanken, da Karin Kaiser nach elf Jahren ihr Amt niederlegt und nicht mehr ausführt.

Sichtlich gerührt nahm Karin Kaiser die Worte, den Applaus und das Geschenk aus der Hand der Prinzessin entgegen. Der perfekte und super einstudierte Tanz der Auraer Garde "Wilde 14" nahm das Publikum gleich wieder mit. In ihrer Zeitreise durch die Musikwelt der 60er 70er, 80er und 90er Jahre ließen sie so manche Erinnerung bei den Frauen aufblitzen und gerne applaudierten diese für diese gekonnte Vorstellung.



Überraschung des Abends

Die Gentleman von der KoKaGe - das Männerballett aus Wiesentheid - präsentierten als Steinzeitmenschen einen auch stimmlich kraftvollen Tanz, der bei den Damen ankam. Als wunderbaren Kontrast gab im Anschluss Helene Greubel in ihrer trockenen, humorvollen Ausdrucksweise die Fallen und Tücken bei Internetbestellungen zum Besten, mit dickem Applaus wurde sie verabschiedet.

Die Überraschung des Abends war eine Revivalgarde, mit dem klangvollen Namen "Elefantengarde". Sie ließen eine vor vielen Jahren im Auraer Fasching existierende Garde - genaugenommen 1966 - wieder aufleben. Der Name ist Pflicht - hier wurde bewiesen, dass Perfektion und Anmut nicht immer sein muss, wenn der Spaß im Vordergrund steht, besonders wenn solche Koryphäen wie Prinz, 1. Vorsitzender, Kassenprüfer und Tänzer, die noch nie auf der Bühne standen sich in die nachgeschneiderte Originalklamotten schmeißen und für jeden Blödsinn zu haben sind. Wenn dann noch im Anschluss die verantwortlichen Damen aufgefordert werden, den Tanz nochmal mitzutanzen waren die Lacher alle auf Seiten der Männer. Den finalen Abschluss bildete dann das Männerballett aus Aura. Die Männer zeigten, was in "The School of Rock" so abgeht. Sozusagen mit dem Pausengong wurden aus gelangweilten Schülerinnen und Schülern plötzlich eine wilde tanzende Meute, bei der jeder Lehrer das Nachsehen hat. Sie waren dann auch der letzte Punkt an diesem kurzweiligen Abend, zu dem der Weiberelferrat nochmal alle Akteure zum Finale auf die Bühne bat und sich bei dem Alleinunterhalter Jürgen für seine musikalische Begleitung durch den Abend bedankte. Marion Schmitt