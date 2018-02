Wieder zwei neue Platten

Um zwei neue Sandsteinplatten ist das Außenpodest im Burghof gewachsen, das Musiker und Vortragende für ihre Zwecke nutzen können. Die Bodenplatten sind eine Spende der Raiffeisenbank Hammelburg und der Bad Kissinger Baufirma Anton Schick.



So bleibt die Burg in Schuss

"Die von Hans Schneider und Otmar Pfister initiierten Bodenbeläge sind eine gute Sache. Mit solchen Aktionen, wie der Plattenspende, in die der Namen des Spenders eingraviert wird, können wir die Trimburg in Schuss halten", dankte Bürgermeister Karlheinz Kickuth namens des Marktes Elfershausen.

Auf diese Weise gelang es, den Fußboden des Erthal- und Echtersaal zu begradigen und stilistisch passend auszukleiden. Auch Fenstersimse und Türschwellen erfuhren so eine Erneuerung. Alt-Bürgermeister, Burgführer und Archivar für die Landmarke, Otmar Pfister, lobt die außergewöhnliche Spendenbereitschaft. "Wir konnten für diese Aktion insgesamt 140 000 Euro generieren", erklärt er stolz.

In einer kurzen Ansprache erinnerte er an Hans Schneider, mit dem er gemeinsam die "Freunde der Trimburg" gründete, wie auch "musifit", ein mehrtägiges Programm für Schulkinder auf der Burg. "Wir setzten auf die Freiwilligkeit und fuhren gut damit, denn wir haben treue Freunde, denen am Erhalt der Trimburg gelegen ist", ergänzt Pfister. Anton Schick, der einen Weinberg am südlichen Berghang unterhalb der Burg besitzt, übergab neben der Plattenspende jedem beim Ortstermin Anwesenden eine Flasche Silvaner aus seinem Privat-Weingut. Der Vize-Bürgermeister der Stadt Bad Kissingen will auf die Trimburg als interessantes Ausflugsziel in der Badestadt hinweisen. Diesen Gedanken nahmen auch die beiden Vorstandsmitglieder der Raiffeisenbank Hammelburg, Jürgen Klubertanz und Roland Knoll, auf. Sie erwägen einen Betriebsausflug auf die Trimburg.