Untererthal feiert Fasching: Show mit Akrobatik und Witz

von GERD SCHAAR

Das närrische Jubiläum "55 Jahre UKG" war in der Prunksitzung der Untererthaler Karnevals-Gesellschaft nicht zu übersehen. Am Freitag und Samstag sprühte die restlos ausverkaufte Erthalhalle voller Lebensenergie mit etwa 100 Aktiven auf der Bühne. Das Jubiläums-Prinzenpaar Cindy I. und Lukas I. schwang souverän das närrische Zepter. Sitzungspräsident Marc Scheller moderierte an der Seite der Vorsitzenden Sandra Lenhard durch das lange Programm mit knapp zwei Dutzend Auftritten.



Auf Nachfrage dieser Zeitung war bei den Aktiven in der Sitzungspause zu hören: "Ich freue mich über die 55 Jahre", sagte Elferratsmitglied Gabriele Englert-Tietz. Zahlreiche Faschingserlebnisse auf der Bühne bis hin zum Männerballett und bis zu weiteren Highlights in den Prunksitzungen der vergangenen Jahre möchte sie nicht mehr missen. "Es macht mir einfach riesigen Spaß mit einer guten Gemeinschaft, auch wenn keine Faschingssession ist", sagte sie.



Nachwuchs wird gut ausgebildet

"Ich bin stolz auf unseren Verein, weil dort alles von der Piqué auf in Eigenregie gemacht wird", sagte Sitzungspräsident Marc Scheller in seinem elften Amtsjahr und verweist auf die gut besetzten Garden mit "Topp-Nachwuchs", auf die engagierten Trainerinnen und auf das perfekte Techniker-Team.



Im UKG-Gründungsjahr 1962 ist Elferrat Thomas Römer geboren. Er fühlt seine besondere Verbundenheit mit der UKG: "Deshalb kann ich solche Jubiläumsdaten nie vergessen."



Sie dürfen in der Bütt nicht fehlen

Ja, dieser Verein lebt. Das beweist nicht nur die Präsenz der engagierten Jugend, sondern auch des karnevalistischen Urgesteins auf der Bank des Elferrates. Das wird auch deutlich bei lokalen Themen, wenn zum Beispiel Wilma Schaub, Ruth Neder, Sabina Kuchenbrod und Roswitha Fischer im Rahmen ihrer traditionellen Büttenrede "Dorfgeschehen" ihre Vinothek eröffnen, dem Fußballverein ein geistiges Eigentor schießen und ihre Weinprobe nach Portugal verlagern. Ihr Jubiläumslied "55 Jahre UKG" konnte nicht darüber hinweg täuschen, dass bezüglich der Erthalhalle finanzielle Ebbe herrscht, weil die Einnahmen durch die Vermietung zurzeit die Unterhaltskosten nicht decken. Nicht fehlen in der Bütt durften Wilhelm und Elvira, dargestellt durch Bettina Hügel und Ruth Neder.



Kein Blatt vor seinen Mund nahm Tobias Popp, der die Untererthaler Musikanten leitete und auf seinem Heimweg vom "Badesee Hammelburger Viehmarkt" durch viele Baustellen blockiert wurde. Gegen aktuelle Zukunftsängste ließ er eine fröhliche Pipi-Langstrumpf-Melodie erklingen, ansonsten blies er den Narren einen zünftigen Marsch. Frischen Wind brachte die Jugend in die Bütt, egal ob es sich um ein Lagerfeuer am Elchsee oder um ein Wartezimmer beim Arzt handelte.



Suche nach dem "goldenen Klo"

Nicht als Hausmeister wie in den vergangenen Jahren, sondern als Sicherheitsbeauftragter von Hammelburg stand Marc Scheller jetzt in der Bütt. "Diebe haben keine Chance bei mir", kündigte er an und begab sich auf die Suche nach dem goldenen Klo, das sich als Posaune enttarnte. Besondere närrische Einsätze gab es für ihn bei einer Personenrettung am zugefrorenen Schlossweiher und im Drogeriemarkt mit einem ungewohnten Gefühlserlebnis.



Froh sind die Narren der UKG über ihr Tanzmariechen Mirijam Arheidt. Und das völlig zu recht, denn deren Auftritt einerseits mit grazilem Charme und andererseits mit waghalsiger Akrobatik ließ den Zuschauern den Atem stocken. Klar, der Höhepunkt der UKG-Showtänze kam erst nach Mitternacht. "Freaky Funfair - Auf dem Jahrmarkt wird es Nacht" war dieser Tanz überschrieben. Die heftig applaudierenden Zuschauer waren fasziniert von der Prinzengarde und ließen sich gerne in die getanzte Fantasiewelt entführen.



Ideenreich und akrobatisch präsentierte sich das Männerballett "Bröselbande" als Holzfäller mit einem Traktor aus Menschen. Das Ballett "The next Generation" mit einer Sketcheinlage und weitere Showtänze der Jugend aus allen Altersgruppen zeigten auf, dass es an Nachwuchs nicht fehlt. Unterstützt wurde die Prunksitzung durch Gastauftritte am Freitag aus Elfershausen und Oberthulba sowie am Samstag aus Aura und Schwärzelbach. Dieter Nöth sorgte am Keyboard wieder zuverlässig für die Karnevalsstimmung im Saal, inklusive punktgenauer Tuschs.