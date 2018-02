"Till von Fanken" für Peter Sell

Bei den Ehrungen der EU-KA-GE (Euerdorfer Karnevalsgesellschaft grün-weiß), die vom Fastnacht-Verband Franken (FVF) vorgenommen wurden, hatte Dieter Kewersun vom Verband eine ganz besondere Überraschung im Gepäck: Peter Sell erhielt die höchste Auszeichnung: Den "Till von Franken".

Peter Sell ist seit über 30 Jahren Mitglied im Verein und übernimmt seitdem die gesamten Verköstigungen während der Sitzungen und weiteren Veranstaltungen. Von 1991 bis 2006 war der Geehrte im Elferrat, von 1994 bis 2002 und seit 2012 bis heute ist er im Vorstand als Beisitzer aktiv. "Er ist immer als Helfer anwesend und für jede Spaßeinlage an den Sitzungen zu haben", bemerkte Dieter Kewersun und erntete für die weiteren Ausführungen in seiner Laudatio tosenden Applaus: "Legendär sind sein Gerupfter und seine Gulaschsuppe!" Auch Sitzungspräsident Dieter Diez gratulierte: "Wenn es einer verdient hat, ausgezeichnet zu werden, dann Du, Peter. Du bist selbst einfach legendär!"

Der Geehrte selbst war sichtlich gerührt und überrascht: "Ich hatte davon im Vorfeld wirklich nichts gewusst. Ich freue mich wirklich sehr über diese Auszeichnung."



Ehrennadel verliehen

Larissa Ortmann wurde mit der Ehrennadel in Silber für ihr Engagement bei der EU-KA-GE ausgezeichnet. Sie startete damit 2002 bei den "Dancing Kids". Seit 2012 tanzt Larissa in der Prinzengarde und ist Kassier dieser Garde. Marita Buchmann erhielt diese Auszeichnung ebenfalls. Sie begann 2002 bei den "Minis" und tanzte ab 2005 zwei Jahre lang bei den "Dancing Kids". In der Prinzengarde tanzt sie die Garde- und Showtänze seit 2012. Sie stieg auch in die Bütt und begeisterte das Publikum als Helene Fischer. Bei der Prinzengarde ist sie für das Bühnenbild und Make-Up verantwortlich. In dieser Session ist sie als Co-Trainerin der Prinzengarde aktiv.

Seit über 15 Jahren tanzt Timo Lippert, zunächst bei den Minis, dann als Tanzpaar, in der Jugendgarde und seit 2014 in der Prinzengarde, Show- und Gardetanz. Außerdem ist Timo Lippert auch ein Aktivposten in der Bütt. Deshalb erhielt er ebenfalls die Ehrennadel in Silber.

Weitere Ehrungen gab es für Katharina Baidel, die seit 2004 bei der EU-KA-GE Mitglied ist und seitdem tanzt. Seit 2014 begleitet sie in der Vorstandschaft das Amt der Schriftführerin. Irene Kramer wurde für ihre Tätigkeit als Kassier in der Vorstandschaft geehrt. Sebastian Leber ist seit 2012 im Elferrat und tanzte dafür von 1999 bis 2005 bei den Minis. Alle drei erhielten den Verbandsorden. "Es freut mich, Menschen zu ehren, die sich für den Verein eingesetzt haben", erklärte Dieter Kewersun vom Fastnacht-Verband und besonders darüber, dass besonders viele Jugendliche im Verein aktiv sind.