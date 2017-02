Straßen machen Bürgern Sorgen

von MARCUS LEITNER

Im gut besuchten Hassenbacher Sportheim begrüßte der 3. Bürgermeister Mario Götz Mitarbeiter der Gemeinde, Gemeinderäte und alle anderen Gäste. Sein besonderer Gruß galt Bürgermeister und Hauptredner Gotthard Schlereth. Dieser berichtete von sinkenden Einwohnerzahlen in der Gemeinde und auch in Hassenbach.



Leerstehende Flächen

Diesen Herausforderungen des demographischen Wandels und den damit verbundenen Anstieg an leerstehenden Gebäuden im Ortskern möchte die Allianz Fränkisches Saaletal entgegentreten. Deshalb wurde im Rahmen der "Innenentwicklung" ein allianzinternes Förderprogramm aufgelegt, das Investitionen in leer stehende Anwesen bis zu einem Betrag von 10 000 Euro bezuschusst. Zum anderen hat die Allianz eine Eigentümerbefragung bei Besitzern von leerstehenden Gebäuden durchgeführt, um erwerbbare Investitionen und Bauland anbieten zu können.

In der Gemeinde Oberthulba erklärten sich bereits elf Eigentümer bereit, ihre Bauplätze wieder zu verkaufen. Auch im Rahmen des Förderprogramms wurden in Oberthulba schon 14 Anträge in Aussicht gestellt, sechs Stück haben schon eine Förderung in Höhe von fast 60 000 Euro erhalten.

Der Bürgermeister berichtete davon, dass in Hassenbach im Moment 46 Flüchtlinge leben, die gut integriert wurden. Durch die Anerkennungen und Familiennachzüge treten allerdings Probleme bei der Unterbringung auf. Hier steht die Gemeinde als Ansprechpartner zur Verfügung.

Sehr erfreut zeigte sich Schlereth über den 2. Platz von Hassenbach beim Bundeswettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden." Nach dem Bayerischen Staatspreis und der Bayerischen Denkmalschutzmedaille war das bereits die dritte Auszeichnung in den vergangenen beiden Jahren. Für ihr besonderes Engagement bei diesem Wettbewerb bedankte sich Mario Götz beim Obst- und Gartenbauverein. Hassenbach punktete vor allem im Bereich "Soziales und Kulturelles Leben". Als Highlights stachen natürlich das Gemeindehaus und auch der Badeplatz heraus.

Probleme gibt es bei Straßenschäden in der Straße "Zur Leite". Hier tritt Wasser aus, aber trotz intensiver Suche der Gemeinde wurde bisher keine Ursache gefunden. Das Ergebnis einer Kamerabefahrung steht noch aus.



Schacht sitzt zu tief

Straßenschäden und Schäden an Gehwegen waren auch das Hauptthema beim Tagesordnungspunkt Fragen, Wünsche und Anträge. Edwin Geiling berichtete von einem zu tief sitzenden Versorgungsschacht in der Nähe seines Anwesens in der Schulstraße. In der erst sanierten Straße sind ebenfalls Pflastersteine gebrochen oder haben sich gehoben. Norbert Werner erzählte von zwei verstopften Regenschächten im Bereich der Höhenstraße. Die Anliegen wurden von der Gemeinde aufgenommen.

In den Straßen Höhenstraße und Rosenstraße sind bereits schon größere Flächen vom Gehsteig weggebrochen, trugen sowohl Armin Vogler und Alexander Lerpscher als auch Herbert Götz vor. Auf die Frage, wann das endlich behoben wird und wer das macht, antwortete Bürgermeister Gotthard Schlereth: "Wir wissen um das Problem. Die Straßen sind schlichtweg verbraucht. Wir müssen die Straßen aufnehmen und ein Plan entwickeln, wie wir vorgehen. Es ist schon seit längerer Zeit eine Ausschreibung offen und wir müssen überlegen, ob wir nicht noch weitere Angebote einholen."

Joachim Hepp gab zu bedenken, dass in der Schulstraße im verkehrsberuhigten Bereich zu schnell gefahren wird. Hier wurden von der Gemeinde schon einmal Messungen durchgeführt. "Hier müssen wir an die Vernunft der Autofahrer appellieren", so Gotthard Schlereth.

Armin Vogler interessierte es, ob es mal wieder möglich ist, den Badeplatz auszubaggern. Dort hat sich viel Schlamm angesammelt. Die Gemeinde wird in dieser Sache das Wasserwirtschaftsamt einschalten.



Sorgen um das Trinkwasser

Karin Frank machte sich Sorgen um die Trinkwasserqualität des Hassenbacher Wassers wegen einer möglichen, zu hohen Nitratbelastung. Die Sorge konnte ihr der Bürgermeister nehmen. "Unser Wasser ist sehr gut", so Herr Schlereth. Roland Arnold bat die Gemeinde um Hilfe, weil sich in der Nähe seines Grundstücks in der Bergstr. 4 durch den schlechten Wasserlauf im Bach Ungeziefer breit macht. Der Bürgermeister versprach, sich um die Sache zu kümmern.