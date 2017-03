Sechsjähriger Junge in Pfaffenhausen angefahren und verletzt

Am Samstagnachmittag kam es gegen 13 Uhr zu einem Unfall in Pfaffenhausen, bei dem ein sechsjähriger Junge verletzt wurde. Ein 55-jähriger PKW-Fahrer setzte mit seinem PKW aus einer Grundstücksaufahrt in Pfaffenhausen zurück, übersah dabei den auf dem Bürgerweg rennenden Jungen, der vom PKW erfasst wurde. Der Junge zog sich beim Unfall Verletzungen zu und wurde mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Würzburg geflogen.