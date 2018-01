SV will Zuschuss für Marathon

Der in der vergangenen Sitzung vom Sportverein gestellte Zuschussantrag für den Saaletalmarathon beschäftigte das Gremium erneut. Ein Ausschuss des Gemeinderates hatte sich getroffen und versucht Regularien zu finden, nach denen bei vergleichbaren Anträgen entschieden werden kann. Das Ergebnis war ein Vorschlag, der vorsieht, keine Zuschüsse für gewinnbringende Veranstaltungen zu leisten. Zuschussmöglichkeiten sollen allein bei kulturellen, sozialen und sportlichen Veranstaltungen und Zwecken im Jugend- und Seniorenbereich möglich sein. Dieser erarbeitete Vorschlag hat jedoch noch keine bindende Wirkung und soll weiter als Entscheidungshilfe entwickelt werden, hieß es. Roland Herterich sprach sich für eine Unterstützung der Veranstaltung des Sportvereins im Sinne eines Sponsorings aus, von dem die Gemeinde und ihr Bürger profitieren würden.



Vorschlag abgelehnt

Erich Krebs meinte, dass in den vergangenen Jahren viel Geld zu Gunsten des Sportvereins investiert wurde und nun in der Gemeinde das Sparen im Hinblick auf kommende Aufgaben angebracht sei. Der Gemeinderat lehnte danach einen vom zweiten Bürgermeister Martin Thürmer eingebrachten Vorschlag zur Unterstützung des Saaletalmarathons mit 300 Euro mehrheitlich ab.

Zu Diskussionen führte die Information von Bürgermeister Alfred Gündling aus der letzten Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf. Hier wurde auch eine mögliche Sanierung der Turnhalle an der Einhard-Schule in Euerdorf behandelt. Es zeichnen sich zwei Alternativen ab. Entweder wird nur das Dach saniert werden oder die ganze Halle. Im Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft wurden entsprechende Maßnahmen unabhängig von der Realisierung der Maßnahme berücksichtigt. Die Gemeinde Ramsthal ist dann an den Kosten entsprechend beteiligt.

Erich Krebs kritisierte, dass die Nutzung der Halle nicht nur auf den Schulbetrieb beschränkt sei, die Abrechnung aber nach diesem vorgenommen werden soll. Ramsthal verfügt über eine eigene Halle und nutzt die Schulturnhalle in Euerdorf nicht. Martin Thürmer wies darauf hin, dass es noch keine konkrete Planung gebe. Man habe sich in der VG nur finanziell auf eine solche Maßnahme eingestellt.



Zwetschgenbaum wird gepflanzt

Der Weinbauverein hat sich mit dem Bürgermeister über einen Platz zum Pflanzen des Baumes des Jahres 2017 abgestimmt. Der Zwetschgenbaum soll an der letzten Weinberghütte gepflanzt werden. Die ungepflegten Weinstöcke dort werden entfernt.

Erich Krebs kritisierte die Kommunikation hinsichtlich der Kläranlage. Ramsthal zahlt den größten Anteil an den Kosten und Sulzthal ist federführend für den Betrieb der Anlage. Krebs fordert dass sich der Klär-anlagenausschuss der beteiligten Gemeinden mindestens zweimal im Jahr treffen sollte.

Die Firma Enercon legte eine Planung für den Bau von vier Windkraftanlagen in der Gemarkung Sulzthal vor. Hierzu hatte der Ramsthaler Gemeinderat keine Einwände.

Gemeinderat Bernhard Gößmann-Schmitt wollte wissen, wie weit die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümer der Flächen für das geplante Neubaugebiet am westlichen Ortsrand gediehen seien. Gündling teilte mit, dass nur ein Besitzer nicht zum Verkauf bereit sei. Im Januar wird eine mögliche Bauleitplanung und das weitere Vorgehen Gegenstand in der nächsten Gemeinderatssitzung sein.

Nachdem in einer Sitzung der Vereinsgemeinschaft eine Nutzungsordnung der neuen Terroir-f-Fläche gefordert wurde und der Bürgermeister gesagt hatte, dass diese erstellt werde, fragte Gößmann-Schmitt auch hier nach dem aktuellen Status. Im Gremium wurde vereinbart, dass sich der Tourismusausschuss mit dem Thema befassen wird.

Einem vorgelegten Plan zum Bau eines Einfamilienhauses am Hopfenweg und den damit verbundenen beantragten Befreiungen vom Bebauungsplan stimmte der Gemeinderat zu.