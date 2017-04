Plus bei den Übernachtungszahlen in Hammelburg

von ARKADIUS GUZY

Dank ihres 1300-jährigen Jubiläums bekam die Stadt im vergangenen Jahr viel überregionale Werbung. Vor allem die verschiedenen Fernsehbeiträge machten Zuschauer gleich neugierig auf die Region. Das spiegeln die Tourismuszahlen für 2016 deutlich wider.



Die Statistik verzeichnet so viele Übernachtungen wie schon länger nicht mehr. Ein Plus von 14 Prozent bei den Ankünften und von zehn Prozent bei den Übernachtungen konnte Daniela Schorn bei der Versammlung des Vereins Tourismus Fränkisches Saaletal Hammelburg (TFSH) verkünden. Schorn, Leiterin der Touristinformation der Stadt und Geschäftsführerin des TFSH, stellte die Ergebnisse im Detail vor.



Demnach wurden für Hammelburg 29 873 Ankünfte und 55 483 Übernachtungen laut den Daten des Bayerisches Landesamts für Statistik erfasst. Damit erreichte die Übernachtungszahl beinahe den bisherigen Ausnahmewert aus dem Jahr 2012. Damals hatte der Tross an Ingenieuren und Arbeitern, die der Bau der Gaspipeline in die Gegend geführt hatte, die Summe der Übernachtungen auf 55 945 springen lassen.



Viele Wohnmobilisten

"Die Übernachtungszahl ist schon enorm", sagte Schorn. Man müsse ja bedenken, dass nicht alle Betriebe in die Statistik einflössen, also tatsächlich noch mehr dazukomme.



Auch die Belegung des Wohnmobilstellplatzes am Bleichrasen erfuhr im vergangenen Jahr eine deutliche Steigerung. Laut Schorn konnten anhand der Ticket-Abrechnungen 6014 Fahrzeug-Belegtage (2015: 5000 Fahrzeug-Belegtage ) errechnet werden. Das macht für das vergangene Jahr eine durchschnittliche Quote von 16,5 Reisemobilen pro Tag (2015: 13,5 Reisemobile pro Tag).



Den Wohnmobil-Tourismus identifizierte TFSH-Vorsitzender Alfred Jeurink als ein wichtiges Gästesegment für Hammelburg. Dieses wird seiner Ansicht nach in den kommenden Jahren an Bedeutung sogar noch gewinnen. "Der Wohnmobil-Tourismus ist ein Trend, der sehr stark im Kommen ist", bestätigte Schorn.



Daher zählte Jeurink die geplante Erneuerung und Neugestaltung des Stellplatzes am Bleichrasen und des Sanitärgebäudes als ein wichtiges touristisches Vorhaben auf. Im Vorfeld müssten die Wohnmobilisten allerdings gefragt werden, was sie sich wünschten: einen "Wohnmobil-Hafen" mit allen denkbaren Infrastruktureinrichtungen oder einen möglichst einfachen Stellplatz.



Allgemein sah Jeurink aufgrund der aktuellen Weltlage die Gelegenheiten für den Hammelburger Tourismus als günstig an, da ja einige Länder als Urlaubsziele ausfielen. Der TFSH-Vorsitzende betonte: "Wir wollen einen Teil dieses Kuchens haben." Dafür seien weitere Anstrengungen unerlässlich, um die Region für die Gäste attraktiv zu halten.



Vielleicht trägt der Wein- und Genusswanderweg ein Stück dazu bei. Diese Verbindung durchs Saaletal - von Bad Kissingen nach Gemünden - steht schon seit 2015 auf Jeurinks Liste. Jetzt erreicht das Vorhaben endlich eine wichtige Etappe: Der Zuschussantrag bei der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau kann bald gestellt werden. Jeurink will, dass die Arbeiten an dem Wanderweg noch in diesem Jahr beginnen.



Statistik Für das vergangene Jahr wurden in Hammelburg 55 483 Übernachtungen in der Statistik erfasst. Im Jahr 2015 waren es 50 433 Übernachtungen. Die Gäste verbrachten im Schnitt 1,9 Tage in Frankens ältester Weinstadt. Eine Sonderstellung nimmt die Musikakademie ein, die allein 21 486 Übernachtungen zählte. Ohne die Musikakademie lag die Auslastung bei 31,4 Prozent.



Betriebe Die Statistik erfasst nur Betriebe mit mindestens zehn Gästebetten. In Hammelburg gibt es neun Betriebe in dieser Größenordnung mit insgesamt 365 Betten, davon entfallen 112 Betten auf die Musikakademie.