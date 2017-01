Karnevalisten suchen ein Zuhause

Keine Dauerlösung





Die Männer sind so motiviert, das ist der Wahnsinn", sagt Gabi Horteux, die zusammen mit ihrer Tochter Vanessa und Annika Nitschke das neue Männerballett trainiert. Viele von ihnen sind Väter von Gardekindern, die denen in Sachen Euphorie in nichts nachstehen. Die Kindergarde "Blaue Funken" war 2013 entstanden, nachdem "die kleinen Mädels den Großen immer zugeschaut und in der Pause versucht haben, die Bewegungen nachzumachen", erzählt Ha-Ka-Ge-Vorsitzende Julia Keidel.Seitdem kommt jedes Jahr eine Garde hinzu, heuer hat die Präsidentengarde erstmals auch einen Showtanz. "Wir wussten damals selbst nicht, wie sich das entwickelt", sagt sie. Inzwischen tanzen im Verein 57 Kinder unter 18 Jahren. Die sechs Gruppen, zu denen in dieser Session erstmals das Kindertanzpaar und das Männerballett kommen, haben etwa sieben bis elf Auftritte pro Gruppe. Es sei viel Koordinations- und Organisationsarbeit und natürlich auch mehr Verantwortung, aber "wir sind sehr stolz auf unseren Nachwuchs".Während Julia Keidel das sagt, sitzt sie im Turnraum des St. Marien-Kindergartens, wo gerade die Zehn- bis 14-Jährigen trainieren. Die 13 Mädchen und zwei Jungen passen in der Breite kaum in die Halle. "Wir sind froh, dass wir hier trainieren dürfen, aber das ist keine Dauerlösung", bestätigt Keidel.Zumal es auch keineswegs die einzige Lösung ist. Die Garden trainieren inzwischen an fünf verschiedenen Plätzen, nutzen abwechselnd die Turnhalle des Gymnasiums, der Grundschule, des Kinderhorts in Diebach oder auch die ehemalige Deula. Eine Zeitlang hatten sie den Dachboden des ehemaligen Kaufhauses am Marktplatz genutzt. Das sei jedoch klein und für Hebefiguren zu klein gewesen, erläutert der 3. Gesellschaftspräsident Sebastian Kleinhenz. Für das Training sei das nur eine Notlösung gewesen. Deshalb sei man schon vor längerer Zeit ins Gymnasium ausgewichen.Seit drei Jahren können sie auch in den Kinderhort in Diebach, wo es ein sehr gutes Miteinander gebe. Der sei optimal, werde allerdings im Winter auch von den Ortsvereinen stark genutzt. "Wir gucken, wo wir gerade unterkommen, mittlerweile sind wir überall", bringt Kleinhenz das Problem auf den Punkt. Jetzt muss auch noch das Lager im Kaufhaus geräumt werden, wo ein großer Spiegel steht und einiges, was sich in 60 Jahren Vereinsgeschichte angesammelt hat und nicht weg soll.Das was ständig gebraucht wird, sei inzwischen dauerhaft in einem vereinseigenen Anhänger untergebracht. Viel haben die Trainerinnen und Vorstände auch bei sich zuhause. "Mein halber Dachboden und das Büro sind mit Ha-Ka-Ge-Sachen belegt, von der Kaffeemaschine und Geschirr bis hin zu Kostümen", erzählt Gabi Horteux. Alles sei zerrissen, "der eine hat dies, der andere das". Julia Keidel und Gabi Horteux sind sich einig: "Ein eigenes Vereinsheim wäre cool, damit wäre alles viel leichter, vor allem die Koordination, Absprachen und Besprechungen". Training und Auftritte zu organisieren und zu koordinieren wäre auch schon an einem Ort eine immense Herausforderung, die der junge Vorstand meistert.Einen Raum in der alten Volksschule könnten sie womöglich haben, aber "der ist klein, könnte höchstens als Lagerraum dienen und ist ganz oben unter dem Dach", erzählt Sebastian Kleinhenz. Der junge Vorstand hatte gehofft, eventuell Platz im ehemaligen Kinderhort im Erdgeschoss zu bekommen. Aber auch der ist nicht frei. Auf Anfrage bestätigt Bürgermeister Armin Warmuth, dass die Stadt keine Räumlichkeiten habe, die sie zur Verfügung stellen könnte. Er habe das Problem auf dem Schirm, aber offenbar ist die Ha-Ka-Ge nicht der einzige Verein, der Räumlichkeiten sucht."Im Moment läuft der Fasching in Hammelburg gut, aber wir hatten auch schon andere Zeiten", sagt Kleinhenz. Außerdem sei Fasching stets nur eine Phase im Jahr, auch wenn die Garden bis auf einen Monat das ganze Jahr über trainieren. Ein eigenes Vereinsheim sei daher schwierig, man wolle keinen "Klotz am Bein". Und die Fixkosten dürften auch nicht zu hoch sein. "Wir haben viele Ehrenamtliche, die mit anpacken, aber uns fehlt einfach ein Zuhause", resümiert Julia Keidel.Der Motivation tut das in der heißen Phase keinen Abbruch, egal ob Gardemädchen, Trainerin oder Tänzer im Männerballett. Die Blauen Funken hatten bei einem Volleyballspiel am Wochenende bereits ihren ersten Auftritt. Und auch das Männerballett trat spontan bei der Prunksitzung in Gauaschach auf. Es war allerdings eine Premiere "unter erschwerten Bedingungen", wie Frank Otter auf Nachfrage erläuterte. Die "Wengerts Bengel", wie sich das Männerballett nennt, waren nämlich nicht vollzählig.Für den Auftritt hatten sie eigens am Samstagmorgen noch ein Probetraining mit anschließendem Weißwurstfrühstück organisiert. Das Wichtigste ist doch, "es macht riesen Spaß, von der Managerin bis hin zu uns alten Säcken", sagt Otter und lacht. Die Männer seien kritisch mit sich selbst, die Trainerinnen dagegen wären zufrieden gewesen. Lediglich an der Mimik müsse man noch arbeiten. Ich glaube, "einige Männer haben mehr Angst vor der Kritik ihrer Kinder als vor der der Trainerinnen", schmunzelt Otter. Und seine Mitstreiter Reinhold Schäfer und Alexander Gabel meinten zu ihrem Auftritt: "Für den ersten adhoc-Auftritt war es ok. Nun gilt es die Fehler in den nächsten Trainingseinheiten zu beheben." Die elf Männer im Alter von 21 bis 56 Jahren hoffen für die nächste Session auf Unterstützung. Wenn noch mehr mitmachen sei es auch nicht schlimm, wenn einmal jemand ausfällt wegen Studium oder Schichtarbeit. Ohnehin haben viele der Männer daheim geübt, weiß Gabi Horteux, das merke man am Rhythmusgefühl.Notfalls fungiert Trainerin Vanessa auch als Frontfrau bis der Schritt klappt oder er wird auf Vorschlag der Männerfraktion vereinfacht. "Es sind schon einige Kilometer, die wir in der Trainingsstunde zurücklegen", weiß Frank Otter aufgrund seines Schrittzählers. Was soll da seine Tochter Maren sagen, die zusammen mit Lucia Pfülb als neues Kindertanzpaar auftritt und zudem in zwei Garden tanzt. Die beiden haben dreimal pro Woche Training. Und das bis auf einen Monat Pause das ganze Jahr.Die Hammelburger Karnevalsgesellschaft (Ha-Ka-Ge) präsentiert sich und die aktuellen Termine auf ihrer neuen Internetseite unter www.hakage.de , die Hartmut Jäckle gerade ehrenamtlich erstellt. Zudem gibt es eine neue email-Adresse: i nfo@hakage.de Die Ha-Ka-Ge hat derzeit gut 200 Mitglieder, davon sind 80 Aktive in drei Show- und drei Gardetanzgruppen sowie neu ein Kindertanzpaar und ein Männerballett.Die Blauen Funken (6- bis 9 Jahre) werden trainiert von Silke Gärtner, Sandra Bender, Kerstin Augsburg und Anna Rüth. Die Präsidentengarde (10 bis 14 Jahre) wird trainiert von Julia Daum, Talien König, Katharina Kröckel und Andrea Hofstetter. Die Schloßgarde (15 bis 30 Jahre) wird trainiert von Christina Genzler, Veronika Geier, Jesika Kowolik und Marina Erb. Das Männerballett trainieren Vanessa und Gabi Horteux und Annika Nitschke.