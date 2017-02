Erfolgreiches Jahr für die Fußballer des SV

von ANDREAS LOMB

Der Jahresbericht des Vorsitzenden Stefan Six zeigte, dass im mit 757 Mitgliedern größten Ramsthaler Verein eine Menge bewegt wurde. Die Sanierung des Sportplatzes sowie die Renovierung des Kinderspielplatzes waren nur ein Teil der Maßnahmen, die durchgeführt wurden. Auch beim Austausch der Fenster in der Gaststätte durch die Gemeinde hat der Verein die Ausbauarbeiten übernommen. Die Bänke und Tische in der Anlage wurden ebenso wie die Schiedsrichterkabine renoviert. Jetzt steht die Aufstockung des Anbaus an. Hier stellt die Gemeinde das Material zur Verfügung.



Kurse gut besucht

Erfreut zeigte sich Six über die gute Resonanz auf die Kurse, die im Verein angeboten werden. Heike Jaksch bot mehrere Präventionskurse an, und auch die Zumba-Kurse von Verena Schießer wurden sehr gut angenommen. Kritisch äußerte sich der Vorsitzende zum Engagement der Mitglieder. Er appellierte an das Wir-Gefühl der Mitglieder. Das Weinfest sei ein voller Erfolg gewesen, und auch die bunten Abende und der Kinderfasching haben ihren festen Platz. Für den Saaletalmarathon am 8. April werden noch Helfer gesucht. Sein besonderer Dank ging an Josef Späth, der die Vorstandschaft bei vielen Aufgaben entlastet hat. Er erhielt ebenso ein Präsent wie das Organisationsteam für den Saaletalmarathon. Six bestätigte noch einmal, dass er aus beruflichen Gründen nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung steht.



Weitere Kosten fallen an

Der Kassenbericht von Timo Kaiser zeigte eine erfreuliche Entwicklung. Der Vorsitzende betonte aber, dass für Renovierungsarbeiten in den nächsten Jahren im Bereich der Duschen, Sanitäranlagen und Kabinen auch erhebliche Kosten auf den Verein zukommen werden.

In den dann folgenden Berichten der Abteilungen wurde einmal mehr die Breite des Angebotes im SV Ramsthal dargestellt. Abteilungsleiter Roland Kühnlein berichtete, dass Leichtathleten wie Ewald Brand und Stefan Keller sich in Bestenlisten des Bezirks und des Landes positionierten. Am Saaletalmarathon nahmen 428 Sportler teil, die offene Vereinsmeisterschaft lockte 171 Teilnehmer nach Ramsthal, und am Weinberglauf beteiligen sich 93 Läufer. Für das Turnen berichtete Marlene Späth. Die Kindergruppe hat rund 25 Teilnehmer, und bei den Seniorinnen nehmen 20 Frauen an den Übungsstunden teil. Aus gesundheitlichen Gründen hat Marlene Späth die Betreuung der Kinder an Ilona Gößmann-Schmitt abgegeben. Für die Abteilung Fußball berichtete Matthias Hallhuber über eines der erfolgreichsten Jahre in der Vereinsgeschichte. Die 1. Mannschaft wurde Meister in der Kreisliga Schweinfurt und stieg damit in die Bezirksliga auf. Das Ziel sei nun der Klassenerhalt. Nach einem schwierigen Start in die Runde hat er nach einigen positiven Ergebnissen die Hoffnung, dieses Ziel mit der Mannschaft erreichen zu können.

Auch die A-Jugend wurde Meister der Gruppe Rhön. Hallhuber betonte, dass der Spielbetrieb und die Nachwuchsgewinnung nicht mehr ohne die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden machbar wären. Sein Dank galt allen Unterstützern und den Fans. Besonders hob er die Leistung des Trainers Nico Schell hervor, der den Verein zum Saisonende verlassen wird. Als Nachfolger ist Udo Romeis im Gespräch, der beim TSV Forst unter Vertrag steht.



Schwierige Neuwahlen

Johannes Gehling informierte über das Geschehen in der Tischtennisabteilung. Hier treffen sich 25 Spieler und 12 Jugendliche. Der Gokart-Bereich wurde von Abteilungsleiter Andreas Schmitt vertreten. Steven Späth berichtet in Vertretung des Abteilungsleiters aus der Abteilung Mountainbike.

Die Neuwahlen stellten für den Wahlausschuss eine echte Herausforderung dar. Aus der bestehenden Vorstandschaft war einzig Mirko Kaiser bereit, wieder als Schatzmeister anzutreten. Alle anderen Positionen müssen neu besetzt werden. In der Versammlung gelang es, die beiden Schatzmeister zu wählen. Neben Mirko Kaiser wurde Carolin Sittler als Schatzmeisterin gewählt. Kassenprüfer bleiben Edwin Metzler, Karin Schmitt und Rudi Weik. Die weiteren Positionen wurden nicht besetzt.



Wahlen und Ehrungen

Abteilungsleiter

Leichtathletik:

1. Abteilungsleiter Roland Kühnlein, 2. Abteilungsleiter Ewald Brand

Turnen: Edwin Metzler

Frauen/Seniorinnen: Marlene Späth

Kleinkinder/Mädchen: Ilona Gößmann-Schmitt

Fußball: 1. Abteilungsleiter: Matthias Hallhuber, 2. Abteilungsleiter: Philipp Schmitt

Tennis: 1. Abteilungsleiter: Heiko Jaksch, 2. Abteilungsleiter: Jürgen Schaub

Mountainbike: 1. Abteilungsleiter: Steven Späth, 2. Abteilungsleiter: Kevin Krebs

Gokart: 1. Abteilungsleiter: Andreas Schmitt, 2. Abteilungsleiter: Florian Schmitt

Tischtennis: 1. Abteilungsleiter: Johannes Gehling, 2. Abteilungsleiter: Harald Kirchner



Ehrungen:

25 Jahre Mitglied: Gerlinde Bayer, Irene Hering, Monika Reusch, Martha Schumacher, Marco Wahler und Späth Holger geehrt. 40 Jahre: Bianca Ditzler, Sigrid Hammer und Roland Wahler. hla