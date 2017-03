Engagement für mehr Sicherheit

Mehr als 150 Veranstaltungen





Konflikt- und Stressbewältigung





Positive Kassenentwicklung





Vier neue Ehrenmitglieder







Termine



7. April

8. April

Mai/Juni

Juni

Mai/ Juli

15. Juli

19. Juli

Winter

"Ich habe schon viele Versammlungen miterlebt in meiner Zeit als einer der Bürgermeister der Stadt Hammelburg. Aber ein so großes Veranstaltungsspektrum wie bei der Verkehrswacht Hammelburg habe ich dabei selten - wenn überhaupt - erfahren dürfen." Zweiter Bürgermeister Reimar Glückler (CBB) war voll des Lobes hinsichtlich der vielschichtigen Aktivitäten der Hammelburger Verkehrswächter, die in den letzten drei Jahren ihren Mitgliederstand um knapp 30 Prozent erhöht haben.Im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Hammelburg zogen die Verantwortlichen der Gebietsverkehrswacht zufrieden Bilanz. "Unsere vielschichtigen Angebote beginnen in der Vorschule, setzen sich im schulischen Bereich fort, bieten attraktive Trainings für junge Erwachsene und vergessen auch die immer größer werdende Gruppe der Senioren nicht", resümierte Vorsitzender Karlheinz Franz in der außerordentlich gut besuchten Versammlung, der auch Elfershausens Bürgermeister Karlheinz Kickuth (SPD/ FWG) beiwohnte.Auf mehr als 150 Einzelveranstaltungen summieren sich die Aktivitäten der Hammelburger Verkehrswächter. Hierbei gebe es eine sehr enge Verzahnung des ehrenamtlichen Engagements mit den dienstlichen Belangen polizeilicher Verkehrserziehung. "Die Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Hammelburg könnte besser nicht sein", lobte der Vorsitzende die stete Kooperation mit dem Ziel der Verbesserung der Verkehrssicherheit. Sein Dank galt dem Leiter der örtlichen Dienststelle, Erstem Polizeihauptkommissar Alfons Hausmann.Als Schwerpunkte bei der ehrenamtlichen Arbeit kristallisierten sich auch im Vorjahr die Fahrsicherheitsprogramme, die Vielzahl der schulischen Veranstaltungen und die Senioren bezogenen Aktivitäten heraus. Premiere hatten hier 2016 gleich zwei neue Bausteine: Sowohl das erstmals angebotene Pedelec-Training als auch die Weiterbildung von Senioren "Fit im Auto" haben nach den Worten des Vorsitzenden eine große Nachfrage und eine gute Resonanz gefunden. "Wir werden auf diesem Wege weitermachen."Franz berichtete über die zahlreichen Motorrad-Trainings ebenso wie über Busfahrer-Weiterbildungen zur Konflikt- und Stressbewältigung. Ortstermine zur Erhöhung der Sicherheit an Schulbushaltestellen, die Mithilfe beim Lösen örtlicher Verkehrsprobleme, die Fahrradturniere in Kooperation mit dem Partnerverein AMSC Hammelburg und der Polizei, außerdem mit dem Frobenius-Gymnasium Hammelburg und der Thulbatal-Volksschule Oberthulba, sind nach den Worten des Vorsitzenden wichtige Eckpfeiler.Geschäftsführer Hubert Koch präsentierte die gesamte Vielfalt verkehrserzieherischer Veranstaltungen. "Wir sensibilisieren bereits die Vorschulkinder für die im Verkehr lauernden Gefahren. In der Schule setzt sich unser pädagogisch gut durchdachtes Programm fort. Zugleich erreichen wir dabei die Eltern und Großeltern, so dass von unserer Seite aus alles nur Erdenkliche getan wird, die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen." Das tägliche Überwachen der Schulwegsicherheit, Plakat- und Spannband-Aktionen und Seniorenvorträge komplettieren das Leistungsspektrum. Engagiert mischen die Hammelburger Verkehrswächter auch in puncto Verkehrspolitik mit. Präferenz hat zum einen das Entschärfen von Unfallschwerpunkten im Zuge der Bundesstraße 287. Sowohl für die Anschlussstelle Hammelburg-Ost als auch für den gefährlichen Knotenpunkt der B 287/KG 37/KG 42 fordert die Verkehrswacht die rasche Realisierung von Kreisverkehren. Elfershausens Bürgermeister Karlheinz Kickuth hofft, dass es bei Langendorf nicht zu einer Ampellösung kommt. "Sonst haben wir den Verkehr in Langendorf. Genau das wollen wir nicht." Im Stadtbereich schlagen die Verkehrswächter eine Änderung der Verkehrsregelung im Kreuzungsbereich Saaletalstraße/Am Weiten Weg/Ziegelhütte vor. "Bei Straßen begleitenden Radwegen haben Radfahrer Vorrang", klären Alfons Hausmann und Alfred Fischer auf. Verbessert werden soll die Einbiegemöglichkeit von der Rote-Kreuz-Straße in die Straße Am Heroldsberg. Als kritisch erachtet die Verkehrswacht die Situation in der Kissinger Straße. "15 bis 20 Schulbusse, bis zu 50 Elterntaxis, die Straße beliebig querende Schüler zu Fuß und per Rad - und das alles zu gleicher Zeit vor allem bei Schulschluss. Für uns ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann es zu einem schweren Unfall kommt."Schatzmeister Alfred Fischer informierte detailliert über die finanzielle Situation. "Dank einiger Bußgeld-Zuweisungen durch Amtsgericht und Staatsanwaltschaft, dank der Mittelzuweisungen durch die Landesverkehrswacht und aufgrund der Unterstützung durch die Sparkasse hat sich unsere Kassenlage deutlich zum Positiven verändert." Die Kassenprüfer Hiltrud Jopp und Georg Schilling lobten die Arbeit von Schatzmeister und Geschäftsführer, die Entlastung erfolgte.Monika Schramm von der Webagentur Schramm und Karlheinz Franz schalteten die neue Internet-Präsenz mit Tipps rund um die Verkehrssicherheit frei. Ein Jahr lang hatten beide an Struktur und Inhalten gefeilt Die Adresse lautet: www.verkehrswacht-hammelburg.de Dr. Winfried Benner war Gründungsmitglied: Als die Verkehrswacht am 13. März 1969 aus der Taufe gehoben wurde, übernahm er das Amt des Schriftführers, rückte dann bald nach der Versetzung des Vorsitzenden Horst Jelitto zum Vorsitzenden auf und hatte dieses Amt gut sechs Jahre lang inne. Engagiert kümmerte er sich in all den vielen Jahren um eine spürbare Verbesserung der Verkehrssicherheit.Otto Gaul zählte zum Kreise derer, die den Verkehrswachtgedanken in Hammelburg geboren haben. Ebenfalls seit dem 13. März 1969 mit von der Partie, stellte er sich von Beginn an als Beisitzer zur Verfügung. Als Leiter der Zulassungsstelle in Hammelburg nutzte er seine Möglichkeiten, aktiv an der Verbesserung der Verkehrssituation mitzuarbeiten. Später, als Geschäftsführer des Kreisomnibusbetriebes, wurde Gaul zu einem wichtigen Kooperationspartner.Heinz Lachnit ist der Verkehrswacht ebenfalls seit der Gründung treu. Nahezu vier Jahrzehnte lang war er ein beflissener Finanzverwalter des Vereins und unterstützte seine Verkehrswacht darüber hinaus finanziell nach seinen Möglichkeiten. Zudem war Lachnit über viele Jahre hinweg ein Aktivposten bei VeranstaltungenAlfred Meder trat der Gebietsverkehrswacht Hammelburg am 7. Mai 1980 bei. Bereits drei Jahre später, am 14. März 1983, wurden ihm die Aufgaben des Geschäftsführers übertragen. Parallel zu seinem dienstlichen Auftrag als Verkehrserzieher und Schulverbindungsbeamter hatte er dieses Amt bis zum 21. November 2007 inne. In dieser Zeit war er Stimme und Ansprechpartner der Hammelburger Verkehrswächter. Danach, bis zum 23. März 2016, engagierte er sich als 1. Stellvertreter des Vorsitzenden.Alfred Fischer erhielt das Silberne Ehrenabzeichen der Deutschen Verkehrswacht verliehen. Er gehört dem Verein seit 1980 an, seit 1985 zum Vorstandsteam, war von 2001 bis 2007 stellvertretender Geschäftsführer und ist bis heute ein zuverlässiger Schatzmeister der Hammelburger Verkehrswächter. Wann immer es Arbeit gibt oder eine Veranstaltung zu stemmen ist: Alfred Fischer ist stets mit von der Partie.Motorrad-Aktionstag in Kooperation mit TÜV Süd, AMSC u. Polizei 14 bis 17 Uhr;Beginn Kurs Fahrsicherheitstraining Motorrad;Fahrtraining "Könner durch Erfahrung" Auto;Schülerlotsen-Wettbewerb - Bezirksentscheid in Bad Kissingen;Seniorenprojekt "Fit im Auto";Fahrrad-Turnier in Kooperation mit AMSC/Polizei;Verkehrssicherheitstag Bundeswehr-Standort;Rollator-Training