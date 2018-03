Ein Vorbild für die Jugend

"Der etwas andere Verein", so Bereitschaftsarzt Dr. Alexander Siebel, feierte sein 90. Gründungsjubiläum. Gemeint war die Rotkreuz-Bereitschaft Fuchsstadt, die seit neun Jahrzehnten uneigennützig im Dienst der Hilfe am Mitmenschen wirkt und darüber - und viele weitere Aktivitäten - eine stolze Bilanz vorweisen kann (wir berichteten).

"Macht weiter so und kommt gesund zurück", wünschte Siebel beim Festkommers den Mitgliedern der BRK Fuchsstadt mit einem Lob für die zahlreichen, regionalen und überregionalen Einsätze und die überaus erfolgreiche Jugendarbeit. "Ihr gebt dem Roten Kreuz ein gutes Bild", fügte er hinzu.

Bürgermeister Peter Hart erinnerte in seiner Rede in die Anfänge der Sanitätskolonne, die das Bezirksamt 1926 zunächst nicht als notwendig erachtete, da zwei Feuerwehrleute und eine Klosterfrau "in der Krankenpflege und im Anlegen von Verbänden vorzüglich bewandert sind". Welch ein Irrtum. Denn "unsere Dorfgemeinschaft wäre ohne die oftmals im Stillen und hinter den Kulissen geleistete Arbeit um vieles ärmer gewesen", betonte Hart. "Doch nicht nur der aktive Dienst zeichnet die Bereitschaft aus, die heute in unserem Dorf auch eine tragende Säule des gesellschaftlichen Lebens und großartiges Vorbild für unsere Jugendlichen ist. Und das gibt Hoffnung für die Zukunft um den Fortbestand der Bereitschaft", ergänzte Hart.



"Pioniere" geehrt

In diesem Zusammenhang ehrten Kreisbereitschaftsleiter Holger Fröhlich und der Stellvertretende Fuchsstädter Bereitschaftsleiter, Stephan Kippes, drei "Pioniere" - Walter Bayer, Waldemar Mützel und Georg Stöth, die nicht nur auf 60 Mitgliedsjahre zurückblicken können, sondern auch 1955 zu den Wiederbegründern gehörten - mit der silbernen Ehrennadel des BRK und des deutschen Roten Kreuzes (DRK).



Lobenswerte Jugendarbeit

In dem von den Fuschter Musikanten begleiteten Kommers überbrachte stellvertretender Landrat, Alfred Schrenk, die Gratulation des Kreises und des Landrats. Er würdigte sowohl den Dienst am Menschen wie die lobenswerte Jugendarbeit und das Engagement im öffentlichen Leben mit den Worten: "Eure Leistungsbereitschaft ist weit über den Landkreis hinaus bekannt, euer kameradschaftlicher Umgang motiviert auch junge Menschen" und übergab ein Geldpräsent.

BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Stadler und Bereitschaftsleiterin Sabina Jaborek-Hugo würdigten weitere, langjährige Aktive mit dem Staatlichen Ehrenzeichen. Dem Festkommers ging ein Unterhaltungsabend mit Tanzmusik vom BRK-Orchester Bad Kissingen voraus. Bei "erfreulich guten Besuch", so Jaborek-Hugo, zeigten hier vor allem die Fuchsstädter Vereine Solidarität mit den "Sanis". Nach dem Sonntags-Gottesdienst, den der Fuschter Chor mitgestaltete und in dem sich auch Pfarrvikar Blaze Okapanachi von der Bereitschaft begeistert zeigte, marschierten bei der Kirchenparade, zahlreiche Fahnenabordnungen einheimischer Vereine und der BRK-Bereitschaften aus der gesamten Region mit.





Ehrungen

60 Jahre Walter Bayer, Waldemar Mützel, Georg Stöth (silberne Ehrennadel)



55 Jahre Josef Hufnagel und Josef Weissenberger



40 Jahre Sanitätsdienst: Adam Ruck, Michael Schultz, Oswald Weissenberger



30 Jahre Mitglied: Josef Kapfhammer, Stephan Hugo

25 Jahre im Sanitätsdienst: Bruno Mützel, Stephan Hugo, Josef Kapfhammer, Konrad Rumpel

besondere Verdienste:

Reinhard Bayer, Stefan Mützel, Beate Kippes (silberne BRK-Ehrennadel)

BRK-Dienst: Anja Hugo, Sabina Jaborek-Hugo und Beate Kippes (BRK-Auszeichnungsspange)