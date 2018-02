Den Ort verschönert

Als Dankeschön für ihre Arbeit zur Verschönerung des Ortsbildes hat der Markt Oberthulba die ehrenamtlichen Helfer der sieben Gartenbauvereine in das Frankenbrunner Feuerwehrhaus eingeladen. Bürgermeister Gotthard Schlereth lobte das Engagement der Ehrenamtlichen und ihre Unterstützung bei der Pflege und Gestaltung von öffentlichen Anlagen und Gebäuden zum Wohle der Dorfgemeinschaft.

Weitere Grußworte gab es von Ortsbeauftragten Torsten Büchner und Vorsitzenden Helmut Hämel, der in einem kurzen Überblick den Gartenbauverein Frankenbrunn vorstellte und die Aktivitäten des Vereins erläuterte. Marktgemeinderätin Margot Schottdorf stellte einen Entwurf für einen Bildstockwanderweg in Oberthulba vor. Ergänzend soll eine Broschüre über die Bildstöcke mit Foto und Erläuterungstext im gesamten Gemeindegebiet erstellt werden. Am Brunnenplatz am Feuerwehrhaus berichtete Torsten Büchner von einem gelungenen Gemeinschaftsprojekt der Frankenbrunner Vereine. Den Dorfplatz gegenüber der Kirche erklärte Bürgermeister Schlereth. Weiter ging es dann zur Michaelskapelle, die zurzeit ein besonderes Augenmerk genießt. Im nächsten Jahr feiert das "Kirchle" das 300-jährige Jubiläum. Besichtigt wurden am Außengelände die neuentstehende Sitzgruppe und ein Treppenaufgang. Mit einem Blick in die Einsiedelei konnten sich die Gäste einen Eindruck vom damaligen ersten Einsiedler im Jahre 1709 verschaffen. Otto Granich gab einige Erläuterungen. Den Baufortschritt an der Michaelskapelle und dem Freialtar erläuterten Bürgermeister Schlereth sowie Torsten Büchner und Helmut Hämel. Auch Irmgard Heinrich, Kreisehrenvorsitzende für Gartenbau und Landespflege, dankte den Mitgliedern für ihre Aktivitäten. red