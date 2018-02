Beat-Abend und Blasmusik

Vom 19. bis 22. Mai feiert die Musikkapelle ihr 50-jähriges Bestehen. An vier Tagen gibt es gute Unterhaltung, Festbetrieb und natürlich jede Menge Musik, sei es beim Beatabend am Freitag oder Blasmusik an allen anderen Tagen. Ein großer Festzug am Samstag sowie ein Festgottesdienst mit Kirchenparade, Ehrungen und der Sternmarsch am Sonntag sind Höhepunkte des Festes.



Quellen reichen bis 1764

Nach alten Überlieferungen ist die Blasmusik bis in das Jahr 1764 zurückzuverfolgen. Eine Kirchenrechnung aus diesem Jahr belegt erstmalig, dass es eine Kapelle im Ort gab. Meist angeleitet von Lehrern oder Geistlichen, gab es immer Musiker im Ort. Um 1900 entstand eine Kapelle unter der Leitung von Anton Schmittroth, ab 1922 gab es sogar eine zweite Kapelle unter der Leitung von Lehrer Simon Zahn. Nach den beiden Weltkriegen, die große Lücken in die Reihe der Musikanten rissen, lernten elf Jugendliche unter der Leitung von Josef und Isidor Schmitt ein Blasinstrument. Diese Kapelle spielte bis 1967 zu den Festen und kirchlichen Anlässen auf. Unter Lehrer Alois Gößmann spielten ab September 1967 17 Jugendliche. Gößmann musste im Zuge der Auflösung der örtlichen Volksschule Gauaschach verlassen. Ab 1970 übernahm Herbert Ortloff aus Lager Hammelburg die Ausbildung weiterer Musiker und den Dirigentenstab.

Die Gründungsversammlung der Musikkapelle Gauaschach fand am 15. Dezember 1972 mit 23 Gründungsmitgliedern statt. Vorsitzender war Kurt Schmittroth, der dieses Amt 1995 aus Altersgründen an Reinhard Oswald übergab. In den Jahren nach der Gründung wuchs die Kapelle auf 35 aktive Musiker an. Das erste große Musikfest, bei dem 23 Musikkapellen zu Gast waren, fand 1975 statt. Zum 15-jährigen Jubiläum 1982 kamen bereits 38 Kapellen und Spielmannszüge nach Gauaschach zum Feiern, zum 25-jährigen 1992 47 Kapellen. Jedes Jubiläum wurde gebührend gefeiert, zuletzt das 45-jährige Bestehen der Kapelle mit "Musik im Schulhof".

1985 wurden die Vereinsräume in der alten Schule renoviert, es gab eine Einweihungsfeier im Mai. 1986 übernahm die Musikkapelle Gauaschach die Patenschaft der Musikkapelle Altbessingen. Die Feierlichkeiten des 20-jährigen Bestehens im Juni 1987 wären wegen wolkenbruchartiger Regenfälle buchstäblich beinahe ins Wasser gefallen. Nur unter Mithilfe aller 37 Musiker konnte das Fest doch noch stattfinden. In diesen Jahren übernahm der zweite Dirigent Reinhard Oswald den Dirigentenstab bei Auftritten, da Herbert Ortloff aus Altersgründen nur noch die Proben und die Ausbildung der Jungmusikanten leitete.



Erfolgreicher Nachwuchs

Ende 1987 übernahm Erich Weber das Amt des Dirigenten, das er bis November 2009 innehatte. 1990 trat die Kapelle dem Nordbayerischen Musikbund bei. Seither legen jedes Jahr mehrere Jungmusikanten ihre Prüfungen zu D1, D2 oder D3 zum Nachweis ihrer spielerischen Qualifikation ab. 1991 nahmen die Gauaschacher eine Musik-CD mit dem Titel "Blasmusik für jung und alt" auf. 1995 erhielt die Musikkapelle die Auszeichnung "Pro Musica Plakette", die an Kapellen mit über 100-jähriger Tradition vom Bundespräsidenten verliehen wird.

Zahlreiche Auftritte im Jahr absolviert die Musikkapelle bis heute. Darunter sind Highlights wie einige Patenkonzerte mit den Fuschter Musikanten, die Teilnahme an den Fernsehaufnahmen zum Städtequiz "Bayern Champions" auf Schloss Saaleck und bei der Finalsendung zu "Big Brother" 1999, die Teilnahme am Trachten- und Schützenzug beim Münchner Oktoberfest sowie zahlreiche Teilnahmen beim jährlich stattfindenden Kiliani-Festzug in Würzburg. Aktuell hat die Musikkapelle 96 passive und 43 aktive Mitglieder. Dirigentin ist Hiltrud Spahn, erster Vorsitzender des Vereins ist Dominik Oswald. Die Musikkapelle freut sich auf zahlreiche Gäste, die das runde Jubiläum mitfeiern.







Festprogramm

Beatabend

Freitag, 19. Mai: Rocknight mit der Coverband "ear-Machine" ab 21 Uhr, Vereinshalle Gauaschach (Einlass ab 18 Jahren);



Festzug und Festbetrieb

Samstag, 20. Mai: Großer Festzug um 18 Uhr und anschließend Festbetrieb, Vereinshalle Gauaschach;



Sonntag, 21. Mai: 9 Uhr Festgottesdienst mit anschließendem Festzug und Festbetrieb; 10.30 Uhr Frühschoppen mit Grußworten und Ehrungen;

12 Uhr Mittagessen;

17 Uhr Sternmarsch mit anschließendem Festbetrieb und musikalischer Unterhaltung durch Gastvereine, Vereinshalle Gauaschach;



Montag, 22. Mai: ab 18Uhr Haxenessen mit musikalischer Unterhaltung durch Gastkapellen, Vereinshalle Gauaschach