Auto rollt gegen Fassade

von ARKADIUS GUZY

Ein an der Seite geparkter Pkw hatte sich selbstständig gemacht, rollte ein Stück die Straße hinunter in Richtung des gegenüberliegenden Gehwegs und fuhr über den Gehweg. Das Auto prallte dann schräg gegen die Fassade eines Bestattungsunternehmens und kam so zum Stehen. Ein Passant, der zeitgleich auf dem Gehweg unterwegs war, konnte mit ein, zwei schnelleren Schritten noch rechtzeitig ausweichen. Das Auto wurde leicht verkratzt. Der Fahrer hatte beim Parken den Gang nicht eingelegt.