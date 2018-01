Aus dem Nähkästchen geplaudert

Zum närrischen Spektakel begrüßte Moderator Martin Schmelz die Närrinnen und Narren beim Faschingstanz in Machtilshausen. Gekonnt führte er durch den Abend. Veranstalter waren der Musikverein und der Sportverein aus Machtilshausen.

Als langjähriger "Arbeiter der Gemee" konnte er viel berichten. So wurde im letzten Jahr am Bach entlang "die Stross naus die Gödde" geteert. "Die is jetz sou guat beleucht" meint er, "do könne mer jetz Dooch un Nocht die Zelotköpflich holl un unner gelwe Rüwe rausgetue."



Verkehrsberuhigtes Saaletal

Das Gewerbegebiet neben der Autobahn wird nicht gebaut. Im Rahmen der Verkehrsberuhigung wird nun auch die Autobahn zurückgebaut. "Des ene Stück der Talbrücke Klöffelsberg höm mer letztes Johr scho obgerisse", so Schmelz, "un heuer reiße mer des annere Stück wag. Drüm wär des Gewerbegebiet newe Langedöff sowieso total überflüssig gewast, weil ja jetz des Saaletal quasi verkehrsberuhigt is."

Die "Machtilshäuser Wäscheweiber" zogen die schmutzige Wäsche noch mal durch den Kakao. In Kittelschürze und Kopftuch zogen sie mit Wäschekorb und Waschbrett ein. Da das Tretbecken im Sommer sehr beliebt ist, wäre künftig ein Bademeister nötig. Nach der Publikumsbefragung, wurde für die Gemeinderatssitzung stellvertretend dem dritten Bürgermeister Elmar Zier ein aufblasbares Modell überreicht, mit dem Hinweis, dass der Bademeister so nicht aussehen sollte. Für den Machtilshäuser Umweltengel Stefan Stöth gab es die "Umweltengel-Medaille". Er sammelt in der Natur rund um seinen Heimatort allen Unrat auf, der weggeworfen wurde. Mit viel Applaus honorierten die Zuschauer die "Machtilshäuser Waschweiber" Gertrud Kramer, Katja Maschmayer, Jutta Schlereth, Katja Schmelz, André Vierheilig und Annette Zier, die sich an diesen "großen bunten Wäscheberg" gewagt hatten.

In der Bütt berichtete eine Ehefrau von ihren Problemen im Schlafzimmer und versuchte diese mit einer Problembewältigungstherapie im Urlaub zu lösen. Da aus ihrer Sicht zur Paartherapie auch Singen gehöre, verwandelte sie sich in die "Helene Fischer aus Machtilshausen" und holte zwei Statisten, Gerry Ackerl und Klemens Schmitt, mit auf die Bühne. Zur Melodie von "We will Rock You" (Queen) mit neuem Text, klatschte das Publikum und war nicht mehr auf den Stühlen zu halten. Der grandiose Auftritt von Ursula Mützel war das Highlight des Abends. Als "Uschi vom Zeicht - oft kopiert und nie erreicht" wurde sie mit großem Applaus gefeiert.

Am Aschermittwoch ist eben nicht alles vorbei, erkannten die Patienten im Wartezimmer. Sehr schlecht ging es Weiberheld "Zorro", alias Stefan Müller. Den Arzt spielte Charly Brimer, Susi Höffner eine Reinigungskraft, Steffi Huf, Gertrud Kramer, Stefan Müller, Dietmar Schlereth, Erwin und Monika Schmelz die Patienten. Bei diesem herrlich inszenierten Sketch wurden die Lachmuskeln der Zuschauer sehr strapaziert.



Zehn Jahre Showtanzgruppe

Gekonnt präsentierte sich die Showtanzgruppe "Girls United" aus Machtilshausen, die heuer ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. Zehn Mädels aus Machtilshausen fingen 2005/2006 mit der Showtanzgruppe an. Ab Fasching 2007 tanzten dann auch Jungs mit - der Name wurde beibehalten. Seit vier Jahren trainieren Tanja Simon und Julia Werner die Showtanzgruppe, heuer war noch Susanne Metz mit dabei. Elf junge Frauen und zwei Burschen heizten dem Publikum ordentlich ein bei ihrer schwungvollen Aerobic-Tanzdarbietung mit flotten Schrittfolgen und Hebefiguren. Die geforderte Zugabe des Publikums blieb da nicht aus.

Für musikalische Stimmung sorgte Peter Roth aus Bad Kissingen. Bis weit nach Mitternacht lud er ein zum Tanzen und Schunkeln ein. Elke Büttner