Alle packen mit an

Im Gasthaus Schwarzer Adler endete der Reigen der Bürgerversammlungen aus acht Ortsteilen. Ortsbeauftragter Klaus Kunder (WG Hetzlos) freute sich über die engagierten Hetzloser, die zum Beispiel in ihrer Freizeit den Zaun am alten Schulgebäude herrichten.



120. Bürgerversammlung

"Für mich als Bürgermeister ist es die 120. Bürgerversammlung in eineinhalb Jahrzehnten", stellte Gotthard Schlereth (FW/ CSU) fest. Auch er lobte die Eigenleistungen der Hetzloser, die ebenfalls an der Innensanierung des Feuerwehr-Gerätehauses Hand anlegten. "Dort hat auch ein Einsatzfahrzeug der Bereitschaft Wartmannsroth vom Roten Kreuz Platz gefunden", lobte Schlereth die überörtliche Zusammenarbeit und kollegiale Gemeinschaft.

In der Alten Schule hätten Jugendliche, Musikanten und Reservisten eine ordentliche Bleibe in der Freizeit gefunden. Die geplante Sanierung einschließlich Umbau des Kindergartens in Thulba interessierte die Anwohner mehr als die Themen aus dem eigenen Dorf. "Wann ist es denn so weit mit dem Beginn der Baumaßnahme?", wollte ein Zuhörer wissen. Der Markt Oberthulba sei nicht der Eigentümer des Kindergartengebäudes, betonte Schlereth. Aber der Markt sei beteiligt an der Baumaßnahme und trete gerade in Verhandlung mit der Diözese Würzburg wegen eines Treuhandvertrages zu diesem auf 3 Millionen Euro eingeschätzten Sanierungsprojekt. Eine Extra-Bürgerversammlung werde es rechtzeitig zum Thema Kindergarten-Sanierung noch geben.



Nur wenige Fragen

"Was bringen die Scheuklappen am Dorfeingang?", wollte einer wissen. Zumindest Ortsfremde würden sich wundern und auf die Bremse treten, vermutete Schlereth. "Jedenfalls redet man darüber", sagte er. Einige Anwohner setzten sich dafür ein, diese Klappen zu entfernen. "Weil sie uns beim Einbiegen in die Staatsstraße teilweise die Sicht nehmen", so die Begründung.

Weiterhin waren der "übermäßige" Rapsanbau, die Drainage in Friedhofsnähe und der Verlauf einer Dorfstraße die Themen für die insgesamt recht zufriedenen Hetzloser.