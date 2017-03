AMSC mit großem Sportpensum

von KARLHEINZ FRANZ

Sportlich hat sich der AMSC Hammelburg in diesem Jahr wieder eine ganze Menge vorgenommen. Sowohl die ADAC-Rallye Fränkisches Weinland als auch die ADAC-Bocksbeutelrallye werden dem Motorsportclub organisatorisch alles abverlangen.

Am Samstag, 6. Mai, geht zunächst die Rallye über die Bühne. Das Organisationsteam um Sven und Gerhard Hochwimmer ist schon seit Monaten bemüht, den erwarteten 80 Rallye-Piloten eine attraktive Veranstaltung zu bieten.

Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung wird wiederum das Sportzentrum Elfershausen sein. Die Location ist bestens geeignet, wie sich im Rahmen der zurückliegenden Veranstaltungen herausgestellt hat. Und mit dem FC Elfershausen hat der AMSC einen zuverlässigen Kooperationspartner an der Seite.



Sechs Wertungsprüfungen

Nach derzeitigem Stand wird die Gesamtstreckenlänge 110 Kilometer betragen. Die Entscheidung über Sieg und Platzierungen fällt auf den sechs Wertungsprüfungen, zumal die Rallye-Piloten hier auf Bestzeit fahren müssen. Entlang der Strecke wird es wieder spezielle Zuschauerpunkte geben. Aus sicherer Distanz kann das Publikum miterleben, wie die Rallye-Piloten in ihren Wettbewerbsfahrzeugen Vollgas geben.

Nach der guten Resonanz im Vorjahr soll es am 13. Mai erneut einen Trial-Schnupperkurs geben. Hierbei haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit einem motorisierten Zweirad zu sammeln.



Geschicklichkeit

Fester Bestandteil des Jahresprogramms ist weiterhin das ADAC-Motorradturnier. Hierbei können alle Motorradfahrer ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Das Turnier findet am 24. Juni auf dem Reinhold-Schmidt-Platz statt.

Am 15. Juli ermitteln Kinder und Jugendliche beim Fahrradturnier ihre Besten. Die Veranstaltung findet auf dem hinteren Teil des E-Center-Parkplatzes in Kooperation mit Verkehrswacht und Polizei statt.

Am 29. Juli schließt sich ein Kart-Slalom an. Die jungen Kart-Piloten absolvieren am 4. und 5. September zudem ein Trainingslager in Wittgenborn.

Ihre Schatten voraus wirft längst auch die 18. Auflage der Bocksbeutelrallye. Am 15. und 16. September werden rund 250 Fahrer von historischen Zwei-, Drei- und Vierrädern in Hammelburg erwartet.

Das Organisationsteam mit Vorsitzendem Ralf Deinlein und Ehrenvorsitzendem Johannes Deinlein an der Spitze hat inzwischen die Arbeit aufgenommen. Am Sonntag, 17. September, gibt es zum Abschluss der Großveranstaltung in der Stadtmitte das Bocksbeutel-Oldtimer-Treffen für alle Freunde von Historic-Fahrzeugen.



Beste Jugend-Kart-Fahrer

Vereinsmeisterschaft und Saisonabschluss finden am Sonntag, 1. Oktober, statt. Am Samstag, 25. November, ist der AMSC schließlich Gastgeber für die besten unterfränkischen Jugend-Kart-Fahrer, zumal der Club in den Jahren 2017 und 2018 die Federführung in diesem Regionalwettbewerb inne hat.