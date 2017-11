471 liebevoll gefüllte Schuhkartons für Kinder in Not

"Wohin gehen die Päckchen?" Fährst Du die Päckchen selbst dahin?" - diese und viele andere Fragen musste Dieter Densch beim Abholen der Päckchen den Kindern der 2. Klasse mit ihrer Lehrerin Elisabeth Schmitt beim Abholen der Päckchen in der Langendorfer Schule beantworten. Dort durften die Kinder der Ganztagsklassen 1 bis 4 Christkind spielen. "Wir befüllen Pakete für Kinder, denen es nicht so gut geht wie uns", war allen Kindern bewusst.

Die Kinder der Johannes-Petri Schule kennen die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" schon seit Jahren. Die Schulen in Langendorf und Fuchsstadt sind treue Unterstützer von Organisator Dieter Densch, sie haben diese Jahr wieder stolze 95 Päckchen gepackt. Aber auch Wiedereinsteiger, wie die Henneburg-Schule aus Garitz mit 60 Schuhkartons, haben sich an der diesjährigen Aktion beteiligt. Die vielen kleinen und großen einzelnen Päckchenpacker und jene, die die Aktion mit einer Sach- oder Geldspende unterstützt haben, sollen an dieser Stelle nicht vergessen sein, "denn jedes Päckchen und jeder Euro zählt", freut sich Dieter Densch. Der Päckchensammler ist überzeugt davon, dass "ein liebevoll befüllter, kleiner Schuhkarton Großes bewirken kann". Bis 15. November wurden insgesamt 471 weihnachtlich dekorierte Kartons gepackt und gefüllt mit Süßigkeiten, Spielzeug, Kleidung und Schulmaterial und bei den Annahmestellen im Altlandkreis Hammelburg abgegeben. Sie gehen nun auf die Reise zu Not leidenden Kindern in Osteuropa.

Neben den Glücksmomenten, wenn die Kinder ihre Pakete auspacken, erhalten sie auch langfristig Hilfe: "Weihnachten im Schuhkarton" ist eine Aktion christlicher Organisationen, die vor Ort arbeiten und Familien in Not beistehen. Zielländer sind heuer Regionen in Bulgarien, der Mongolei, Montenegro, in Polen, der Republik Moldau, in Rumänien, Serbien, Weißrussland, der Slowakei und der Ukraine.



Frauen stricken für die Aktion

Dieter Densch aus Machtilshausen engagiert sich seit nunmehr 15 Jahren für die caritative Aktion und hat seit einigen Jahren mit Bettina und Jürgen Reis aus Fuchsstadt, Renate Graser und Claudia Schaub aus Aura mittlerweile viele Ehrenamtliche um sich herum versammelt. Da sind zum Beispiel auch Erika Tolle aus Hammelburg, Elfriede Bieler aus Untereschenbach, Ingrid Huf aus Langendorf und Maria Meder aus Gauaschach für die das ganze Jahr über Weihnachten ist, denn kaum sind die Geschenke unterwegs, beginnen sie auch schon wieder, für die nächstjährige Aktion zu stricken. Info unter www.geschenke-der-hoffnung.org. Spenden: Geschenke der Hoffnung e.V. Postbank Berlin; IBAN DE 78 1001 0010 0000 1041 02 / BIC PBNKDEFF, Projekt-Nr. 300 501, Projektname: Weihnachten im Schuhkarton.