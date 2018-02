42 aktive Gauaschacher Musiker spielten 78 Mal zusammen

Zufrieden können die Musikanten der Musikkapelle über den Verlauf des vergangenen Jahres sein. Jüngst trafen sie sich im Rahmen eines sonntäglichen Weißwurstfrühstücks, um das Jahr 2017 Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf 2018 werfen.



Der Verein hat aktuell 192 Mitglieder. Die musikalische Leitung hat Hiltrud Spahn inne, ihr Vertreter ist Hermann Oswald. Der Vorsitzende lobte die Bereitschaft der Musiker bei Auftritten. Die Kapelle sei zu den Terminen stets spielbereit gewesen. Auch unterstrich er die gute interne Absprache in den einzelnen Registern und mit dem Vorstand. Er dankte allen Musikern und deren Familien für ihren Einsatz.



Höhepunkt Feierlichkeiten zum Jubiläum

Höhepunkt des vergangenen Jahres waren die Feierlichkeiten zum eigenen 50-jährigen Bestehen im Mai. Besonders freute sich der Vorsitzende Dominik Oswald über de ausschließlich positiven Rückmeldungen, die er im Anschluss an das Fest erhalten habe. Er lobte noch einmal die große Unterstützung der Ortsbevölkerung, die den Ort so schön herausgeputzt hatte. Insgesamt drei Tage wurde gefeiert, besonders der Sternmarsch am Sonntagnachmittag zog sehr viel Publikum an. Nach dem Eintreffen der Kapellen am Festplatz wurde von allen Musikern gemeinsam das Frankenlied gespielt.



Zudem gestalteten sich die Auftritte der Musikkapelle an Pfingsten an der Homburg, beim Kilianifestzug in Würzburg oder in Obereschenbach, Feuerthal, bei den befreundeten Fuchsstadtern und beim Patenverein Altbessingen sehr stimmungsvoll und erfolgreich.



Freundschaft gepflegt

Mit den Altbessingern wurde die Freundschaft gepflegt; mit dem gemeinsame Grillen im Juli im Gauaschacher Schulhof und einem gemeinsamen Federweißenabend in Altbessingen wurden die gegenseitig zum Jubiläum übergebenen Gastgeschenke eingelöst. Zur Eröffnung der diesjährigen Adventsfenster-Aktion spielten acht Jungmusikanten an der Villa Hammerschmitt Weihnachtsständchen. Lisa Schaupp und Paulina Schroer legten das D1-Musikabzeichen des NBMB mit dem Tenorhorn ab, Lorenz Krätzig absolvierte die praktische Prüfung an der Trompete.

Insgesamt 42 aktive Gauaschacher Musiker spielten 78 Mal zusammen, davon 20 Mal bei Auftritten auf Festveranstaltungen, drei Mal bei runden Geburtstagen und neun Mal bei kirchlichen Anlässen. Insgesamt 46 Mal traf man sich, um zu proben.