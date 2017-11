35 Jahre die Kinder sicher befördert

"Die Gabi kommt, jetzt geht es los. Der Kiga-Bus ist ganz famos. Erst schnallt sie alle Kinder an, dass keinem was passieren kann": Mit diesem Liedtext bedankten sich die Kinder des Kindergartens Oberthulba bei Gabi Pentenrieder für die sicheren Fahrten zum Kindergarten. Bei einer kleinen Feierstunde wurde diese für ihr 35-jähriges Jubiläum im St. Johannes Verein Oberthulba geehrt. Pentenrieder bringt seit dieser Zeit als Fahrerin des Kindergartenbusses die Kinder der Gemeindeteile Wittershausen und Schlimpfhof sicher zum Kindergarten und wieder zurück. Mittlerweile fährt sie auch das Mittagessen von der Schulküche in die Kindergärten Hassenbach und Oberthulba. Der Vorsitzende des Trägervereins, Jürgen Weigand, würdigte sie als zuverlässige, loyale und von den Kindern und Eltern sehr geschätzte Kollegin. Auch für Anita Höchemer hatten die Kindergartenkinder ein Abschiedslied vorbereitet, die von Jürgen Weigand in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Sie war in den letzten sechs Jahren Mitglied im Reinigungsteam des Kindergartens.