22 Füchse bei Fuchsstadt erlegt

Am Sonntagabend, 28. Januar, verbliesen die Jagdhornbläser der BJV-Kreisgruppe Hammelburg nahe dem Sportheim jene Strecke, die aus 22 erlegten Füchsen und 15 Eichelhähern bestand.



"Es geht um den Schutz des Niederwildes", machte Daniel Lohfink, Vorsitzender der Kreisgruppe, deutlich. Denn der Fuchs mache Jagd auf Hasen, Rebhühner und Fasane. "Die Bestände dieses Niederwildes sinken beträchtlich", kann auch Hans-Peter Donislreiter von der Unteren Jagdbehörde bestätigen. Nur der Fuchs habe einen zunehmend wachsenden Bestand, was ein Ungleichgewicht zum Niederwild bedeute. Bei den erlegten Tieren konnte kein Befall von Fuchsbandwurm festgestellt werden.



So hatten sich die Jäger aus den rund 80 Revieren des Altlandkreises Hammelburg eine Woche lang (19. bis 28. Januar) auf die Fuchsjagd gemacht. Nur alle paar Jahre geschehe dies, sagte Lohfink. Die Ausbeute sei unter den Erwartungen geblieben. Trotzdem tauchten am Rande der Veranstaltung drei Jagdgegner auf, die stumm mit ihrem Hinweisschild ihre prinzipielle Einstellung gegen die Jagd kund taten.



Feinde des Niederwildes seien auch Marder, Dachs und Waschbären am Boden sowie Raubwild aus der Luft wie zum Beispiel Bussard und Habicht. Außerdem fehle der Schutz des Niederwildes durch Hecken und Büsche, die der Flurbereinigungen und der modernen Intensiv-Landwirtschaft zum Opfer gefallen sind. Wegen des erheblichen Aufwandes mit der Bejagung des Schwarzwildes sei die Fuchsjagd in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden, so Lohfink. Das habe man jetzt nachgeholt.



Die Felle der erlegten Füchse werden zu Mützen und wärmenden Jacken verarbeitet. Einige Fuchsfelle dienen bei Hundeausbildungen zur Fährtensuche. Die Erlöse aus dem Fellverkauf sollen an den Kindergarten in Fuchsstadt gehen.



Die Waidleute begrüßten ein Programm des Bayerischen Jagdverbandes, das die Aussetzung von Rebhuhn, Fasan und Wachtel in die Natur unterstützt. Ebenso fanden Maßnahmen für diverse Grüngitter die Zustimmung der Jäger. Denn nicht nur das Jagen sondern vielmehr die Hege gehöre zu ihren wichtigen Aufgaben.