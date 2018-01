Haarder Feuerwehr bedankt sich bei langjährigen Mitgliedern

Zur Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr trafen sich 51 Mitglieder und Aktive im Schulungsraum. Aus dem Bericht des Vorsitzenden Johannes Heim ging hervor, dass der Feuerwehrverein derzeit aus 175 Mitglieder besteht, Er kündigte an, dass am 12. Februar der Rosenmontagsball in der Schulturnhalle stattfindet und bat um Mithilfe. Nach dem Rücktritt von Alexander Bader erhielt Björn Wirsching das einstimmige Vertrauen als Stellvertretender Vereinsvorsitzender.



Kommandant Christoph Hillenbrand stellte fest, dass 2017 ein "eher ruhiges Jahr" war, bei der die Wehr zu zwei kleinen Einsätzen gerufen wurde. 68 Einsatzstunden seien bei Absperrungen und Verkehrsregelungen geleistet worden. Das Engagement der Jugendfeuerwehr sei enorm. "Deren Ausbildung ist der Grundstock für unsere Zukunft", sagte Hillenbrand. Er kündigte an, dass in diesem Jahr wieder Leistungsprüfungen durchgeführt werden und wies auf den Übungsplan hin. Am 26. Januar ist eine Übung am alten Lehrerwohnhaus geplant, bei der verschiedene Szenarien geübt werden. Alexander Bader berichtete von 12 durchgeführten Atemschutzübungen. In diesem Jahr sollen auch Jugendliche ausgebildet werden. Jugendwart Sebastian Fell lobte die Mitmachbereitschaft der Jugendlichen.



Luis Kessler wurde als Aktiver neu in die Wehr aufgenommen und Nikolas Hillenbrand zum Feuerwehrmann befördert. Revisor Thomas Beck bestätigte eine korrekte Kassenführung, der Vorstand wurde einstimmig entlastet.



Ausgezeichnet für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Hilmar Lang, Gerhard Röder, Peter Hillenbrand, Andreas Welzel, Alexander Thomas und Gundram Häse, für 50 Jahre Franz Sauer, für 55 Jahre Engelbert Back, für 60 Jahre Hubert Beck, Berthold Karzenberger und Oskar Nöth.



Bürgermeister Harad Hofmann gratulierte und lobte die Aktiven für die ehrenamtlichen Pflichtaufgaben die sie leisten. Stellvertretender Kommandant der Nüdlinger Wehr, Florian Wilm bestätigte die gute Zusammenarbeit der beiden Wehren und freute sich auf die gemeinsamen Leistungsprüfungen in diesem Jahr. Kreisbrandmeister Guido Schneider lobte die gute Jugendarbeit.



Vorsitzender Johannes Heim berichtete von Schwierigkeiten bei Beerdigungen von Feuerwehrmitgliedern, genügend Leute für die Ehrenbezeugung zu finden, da die Feuerwehrkameraden am Tag auswärts arbeiten. Die Versammlung beschloss, dass eine Rentnergruppe gebildet werden soll, welche die Ehrenbezeugung übernimmt.

Weiter erinnerte Heim an das 140-jährige Feuerwehrjubiläum das im Mai 2019 gefeiert werden soll.