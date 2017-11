Grundkonzept für Seniorenpark präsentiert

In der eingeschobenen Sitzung des Nüdlinger Gemeinderats stand das Thema "Seniorenpark Ümpfigstraße" im Zentrum der Beratungen. Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) begrüßte Bernhard Wolf von der Firma Wolf Haus GmbH, der in einer Präsentation ein Grundkonzept des vorgesehenen Seniorenparks zwischen der Ümpfigstraße und dem Wiesenweg vorstellte.



Der ungewöhnlich starke Besuch der Gemeinderatssitzung aus der Bürgerschaft ließ das breite Interesse am Thema erkennen. Teile des Grundstücks an der Ümpfigstraße wurden im Vorfeld durch die Gemeinde erworben. Der größte Teil, neben der Insektivoren-Spezialgärtnerei gelegen, befand sich bereits im Eigentum der Gemeinde. Die gesamte Grundstücksfläche wurde mit 5500 Quadratmetern beziffert.



Im vorgelegten Konzept ist das Hauptgebäude ein zweigeschossiger Bau. Im Erdgeschoss sollen eine Tagespflege mit rund 360 Quadratmetern und ein Pflegedienststützpunkt mit rund 100 Quadratmetern, sowie Praxisräume mit rund 130 Quadratmetern und fünf Servicewohnungen realisiert werden. Im Obergeschoss sollen etwa 15 Wohnungen entstehen. Alle Wohnungen im Obergeschoss verfügen über einen Balkon. Benötigte Hilfen sollen geboten werden, wobei es verschiedene Möglichkeiten gibt. Für die auf dem Grundstück vorgesehenen acht Doppelbungalows wird es eine zentrale Heizungsanlage geben. Alle Wohnungen werden behindertengerecht gebaut.

Für die Bewohner wird es eine Miet- oder Kaufoption geben



Wasser- und Abwassergebühren steigen ab 1. Januar

Neben dem Schwerpunktthema "Seniorenpark" standen die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde sowie der öffentlichen Entwässerungseinrichtung auf der Tagesordnung. Die Gebührenhaushalte, die kostendeckend sein müssen, wurden im Jahre 2013 zum letzten Mal kalkuliert. Auf Grund der jetzt vorgenommenen Neukalkulation ergab sich beim Wasserpreis eine Steigerung von bisher 1,66 Euro pro Kubikmeter Wasser auf 1,76 Euro. Beim Abwasser stiegen die Kanalgebühren von bisher 2,20 Euro pro Kubikmeter auf 2,37 Euro. Die Erhöhungen treten am 1. Januar 2018 in Kraft. Nachdem Kämmerin Melanie Katzenberger die Haushaltszahlen erläutert hatte, stimmten alle Mitglieder des Gemeinderats den leicht erhöhten Wasser- und Abwassergebühren zu.



Beim Naturfriedhof muss die Satzung eingehalten werden.

Gemeinderat Volker Schäfer (SPD) wies unter Punkt "Verschiedenes" zum wiederholten Male darauf hin, dass beim Naturfriedhof unter anderem Plastik- oder Gipsfiguren an den Bäumen abgelegt wurden. Dies widerspreche der Satzung, in der es zum Beispiel heißt: "Der gewachsene, weitgehend naturbelassene Friedhof darf in seinem Erscheinungsbild nicht gestört und verändert werden." Bürgermeister Harald Hofmann sagte zu, er wolle sich um die Einhaltung der Satzung kümmern.