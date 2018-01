Großes Lob für die Kleinbrachs Floriansjünger

23 Mitglieder konnte Kommandant und Vorsitzender Matthias Mahlmeister bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kleinbrach begrüßen. Dass darunter neun Jugendliche waren, stimmte die Anwesenden sehr optimistisch im Hinblick auf die Zukunft der kleinsten Bad Kissinger Feuerwehr. Das brachte den Verantwortlichen auch das Lob des Oberbürgermeisters und der Feuerwehrführung ein.



Fünf Einsätze

Zu fünf Einsätzen mussten die Kleinbracher Floriansjünger im vergangenen Jahr ausrücken, berichtete stellvertretender Kommandant Christoph Kreps. Dabei handelte es sich ausschließlich um technische Hilfeleistungen. Spielte die Zusammenarbeit mit der Nachbarwehr aus Hausen bereits bisher eine große Rolle, so habe man diese noch intensiviert. So seien die meisten der monatlichen Übungen gemeinsam durchgeführt worden. Auch die Leistungsprüfung, die Großübung in der Aktionswoche, den Übungstag des Landkreises in Wildflecken und eine Bootsausbildung auf dem Main haben sie gemeinsam bestritten. Auch die Übungen der Jugendlichen fänden stets gemeinsam 14-tägig statt.



Matthias Mahlmeister gab einen Überblick über das Vereinsgeschehen. So sei der Maibaum erstmals in Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Gastwirtschaft aufgestellt worden. Der Vereinsausflug habe zum Weihnachtsmarkt nach Mittelsinn geführt und am dritten Adventssonntag sei traditionell der Seniorennachmittag durchgeführt worden. Erstmals habe man am ersten Weihnachtsfeiertag nach dem Gottesdienst einen Glühweinausschank organisiert, der sehr gut angenommen worden sei. Mit Ehrenabordnungen habe man die Allerheiligenfeier in Kleinbrach, den Volkstrauertag in Bad Kissingen und die Fronleichnamsprozession in Hausen begleitet.



Vier Jugendliche aufgenommen

Der Höhepunkt der Versammlung war sicherlich die Neuaufnahme von vier Mitgliedern in die Jugendgruppe. Laura Friedel, Tim Morper, Liam Junge und Fabian Hanft haben dafür gesorgt, dass die Kleinbracher Jugendgruppe mit nunmehr neun Mitgliedern wohl eine der größten im Landkreis sein dürfte.



Stefan Schmitt wurde zum Feuerwehrmann befördert und Karl-Heinz Hanft zum Hauptfeuerwehrmann. Eine besondere Ehrung wurde Harald Blasek zuteil, der durch einstimmigen Beschluss der Versammlung aufgrund seiner großen Verdienste um die Kleinbracher Wehr zum Ehrenmitglied ernannt wurde.



Schriftführer Joachim Mahlmeister und Kassier Philipp Schlereth fassten sich in ihren Berichten kurz, zeigten aber auf, dass der Feuerwehrverein auf soliden Füßen steht. Harald Blasek bedankte sich als Kassenprüfer für die geleistete Arbeit und bestätigte eine ordnungsgemäße Kassenführung.

Oberbürgermeister Kay Blankenburg versicherte: "Wir brauchen alle Feuerwehren, die großen und die kleinen." Zwei Besonderheiten in Kleinbrach hätten es ihm besonders angetan: "Ihr hebt mir immer ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte beim Seniorennachmittag auf, und nirgendwo ist die Friedhofsfeier an Allerheiligen so kuschelig und stimmungsvoll wie bei Euch."



Höchstes fränkisches Lob

Kreisbrandmeister Steffen Kiesel freute sich darüber, dass das Konzept der Kooperation der beiden Feuerwehren im Norden der Stadt Früchte trage. "Vier Neuaufnahmen erlebt man nicht häufig", so Kiesel. Und Hausens Kommandant Bernd Czelustek hatte im Hinblick auf die Zusammenarbeit das höchste fränkische Lob zu vergeben: "Es passt."